英漢繼承大筆遺產反變孤寒鬼　刻薄成性兼家暴女友　終被捕下場慘

有錢不代表慷慨，英國1名中年漢繼承了母親大筆遺產後，極度投入儲錢及計劃退休的生活，更走火入魔變得愈來愈孤寒。早前他被同居10多年的女友控告家暴，並大爆他的孤寒刻薄行為，包括懷疑鄰居偷柴、只准用1粒洗碗碟機清潔劑，又不准她送禮物給兒孫等。孤寒男友早前被裁襲擊等罪名成立，將面臨入獄的下場。



米高自2019年從亡母繼承一大筆遺產後，便變得極為孤寒成性，最近因家暴罪成等候判刑。（網上圖片）

54歲、在能源公司任職高級經理的艾琳（Aileen Till），指控受到同居15年的55歲男友米高（Michael Marsh）家暴，稱對方自2019年繼承亡母的大筆遺產後，便開始只顧儲錢及理財投資，準備自製退休金，因而變得孤寒成性。

艾琳在庭上大爆男友的孤寒行為，不止不會與她分享任何金錢，甚至出現奇怪思想，認為對方疑心變得愈來愈重，曾懷疑鄰居爬過6呎高的圍牆偷柴，要她清晨時份到花園點算木柴數目。她又指，米高在日常生活對她作出諸多無理規限，如每次只派給她1粒洗碗碟機清潔劑，因懷疑她會將多餘的賣給女兒，且不准她花錢在女兒及孫兒身上，更不可贈錢予女兒，「我每次都要趁米高上班，才偷偷與女兒見面，或是聲稱是女兒請食午餐」，米高也反對她送禮物給只有幾歲的孫兒。

艾琳在庭上大數男友的刻薄怪招，終因對方出手襲擊她而提出起訴。（網上圖片）

此外，有次米高知道艾琳在聖誕節去做義工協助無家者後大發雷霆，指摘那些無家可歸的窮人應該儲錢，自此艾琳便不再去做義工。而有次她的弟弟失去女兒，邀約兩人到家中飯聚以作安慰，但米高卻直指艾琳的弟弟不是他喜歡的那種人，飯局最終不歡而散。米高其後變本加厲，下雨時一度要美艾琳睡在屋外門廊。

到了2020年，兩人關係更加惡化，艾琳指自己本是堅強的人，在工作中管理一隊下屬，被認為是友善的人，但在家卻感到愈來愈難受，「我負責煮飯、清潔、做所有家務，但何解他突然這麼憎我？」。

艾琳終忍無可忍，決定向親友揭穿米高的真面目，卻遭米高反擊，要她滾出自己的家，然而屋子實為兩人的共同資產。米高於爭吵間將艾琳推倒地上，扯去她的上衣並大叫。艾琳憤而提告，米高否認指控，稱所有都是艾琳被他迫遷後捏造出來的。不過經審訊後，他被裁定脅迫行為及襲擊罪成，將要面臨入獄的後果。