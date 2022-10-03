乳癌病例！英女患者食迷幻蘑菇、大麻油　癌症離奇消失　停用復發

食大麻全為醫癌症？倫敦帝國理工學院專家稱，英國1名患有乳腺癌的婦女，在開始服用大麻油和迷幻蘑菇的5個月內，癌症曾一度消退，但卻在停止服用「蘑菇」及大麻素攝入量減半後出現癌症復發。專家在報告中提出大麻素的治療及裸蓋菇素輔助心理治療，對於轉移性乳腺癌患者的潛在治療效用。



英國1名患有乳腺癌4期的女子，接受了單克隆抗體藥物治療及化療，同時她也決定每天服用含有大麻素的醫用大麻油。（示意圖，GettyImages）

據《藥物科學》雜誌（Drug Science）於22日發表的案例報告，該名49歲的英國女子，於2018年8月被診斷出患有乳腺癌4期，為了阻止疾病惡化，她接受了單克隆抗體藥物治療及化療，同時她也決定每天服用含有大麻素的醫用大麻油。據為她治療的醫務人員稱，她從11月亦開始「間歇性」地微量服用「迷幻蘑菇」。

2019年1月，該女子返回醫院覆診，獲醫生告知她的癌症已經消失，亦沒有任何疾病跡象。於是院方為她停止化療，但就繼續處方藥物抑制病情。同年9月，醫生表示「隨訪掃描進一步證實沒有殘留或複發疾病的證據」，於是該女子將大麻素攝入量減半，並完全停止服用「蘑菇」。

2019年1月，該女子返回醫院覆診，獲醫生告知她的癌症已經消失，亦沒有任何疾病跡象。（「Drug Science」圖片）

歷經了18個月「癌症消失」的日子，到了2020年6月，CT掃描竟顯示疾病有復發的跡象，並且出現了轉移，於是醫生重新開始為她化療、放療，再配合「大麻素和迷幻藥輔助心理治療」，再隨後的檢測中，癌細胞再次受控，醫生指她病情穩定，甚至聲稱有證據表明它再次「消退」，「在檢測到疾病復發16個月後，在有證據表明癌症消退的患者中觀察到了良好的結果。」

報告中還引述了該女子的親身感受，她表示自從得知患癌，她的精神、身體和情感就被慢慢消磨，「一切都在心跳中改變，死亡突然成為你每日的對手，這令人沮喪，」然而她認為自從服用了大麻素和迷幻蘑菇的組合後，痛苦被減輕，「我能吃能睡，惡心幾乎不再存在。我也可以工作，不再是疾病的奴隸」。

倫敦帝國理工學院專家紮法爾及其同事提出，大麻素的治療及裸蓋菇素輔助心理治療，對於轉移性乳腺癌患者的潛在治療效用。（示意圖，GettyImages）

倫敦帝國理工學院專家紮法爾（Rayyan Zafar）及其同事提出「大麻素和迷幻劑在減少腫瘤增殖和作為姑息性藥物治療與癌症和化療相關的疼痛和心理困擾方面具有治療作用」及「停用大麻素和迷幻療法可能導致癌症復發的可能性」的觀點，然而他們仍未能掌握精神活性藥物如何發揮作用。至於英國癌症研究中心就持保留態度，認為「這項研究好壞參半」。而醫用大麻並非在所有地方都合法，本港則將大麻及迷幻蘑菇納入《危險藥物條例》管制範圍，任何人藏有或使用皆屬違法。

（綜合）