大便顏色是身體警報！醫生揭這3種顏色隨時患大腸癌　6症狀即求醫

【大腸癌／症狀／徵狀／大便顏色】你平日大便後會有留意糞便的顏色嗎？原來大便不同顏色可能是身體發出的警號，如果是這3種顏色，更隨時是大腸癌等癌症的警號，千萬不可忽視！另外，大腸癌是常見致命癌症，如出現大便帶血、體重無故下降等6大症狀，就要及早求醫。



大便不同顏色可能是身體發出的警號。（gettyimages）

台灣家庭科醫生陳欣湄於節目《健康2.0》指出，糞便組成來自食物殘骸、腸胃道細胞脫屑，以及胰液或膽汁，如其中一部份出問題，糞便顏色就會改變，如出現以下6種顏色，就要特別留意，當中3種顏色更可能是癌症警號。

6種糞便顏色及代表的身體警號：

1）黃色：胰臟疾病、吃太油

2）墨綠色：腸胃發炎、腹瀉

3）黑色：上腸胃道出血

4）灰白色：胰臟癌、膽道阻塞

5）暗紅色：大腸、小腸腫瘤

6）鮮紅色：直腸癌、痔瘡。



6種糞便顏色及代表的身體警號。（《健康2.0》節目截圖）

陳欣湄以胃出血為例解釋，當胃酸跟出血的鐵質混合時，會導致糞便顏色較深，出現像黑色或墨綠色狀態，故如果糞便顏色偏深，就可能是上腸胃道出血；至於下腸胃道出血時，特別是大腸位置時，就會出現鮮紅、暗紅色。

不過陳欣湄強調，糞便顏色只能參考，如果有任何異常，應進行更準確的「大便隱血測試」。

大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」。（gettyimages）

大腸癌是香港第二號癌症殺手！出現6症狀要求醫



大腸癌是香港第2位最常見癌症，亦是「第2號致命癌症」，2020年就有2287名港人因大腸癌死亡，佔癌症死亡總數15.4%。而按性別劃分，大腸癌每10萬人口計算的粗死亡率分別為男性的38.5及女性的23.9。

根據本港醫管局智友站，大腸癌常見有6大症狀，包括：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。