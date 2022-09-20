28歲女無遺傳卻患乳癌2期！醫生揭6大壞習慣出事　6症狀要即求醫

【乳癌／症狀／徵狀／成因】即使年輕也要關注乳癌問題！台灣一名28歲女子，雖然沒有遺傳的高危因素，卻不幸患上了乳癌第二期，求醫發現可能與她的6大生活壞習慣有關，包括不運動、晚睡，愛喝手搖和含糖飲料等。而根據本港衛生署，如出現6個乳癌症狀，就要及早求醫。



台灣一名28歲女子，雖然沒有遺傳的高危因素，卻不幸患上了乳癌第二期，求醫發現可能與她的6大生活壞習慣有關。（示意圖／gettyimages）

台灣醫生劉博仁於Facebook專頁分享病例，指一名28歲女子洗澡時摸到右側乳房有一個10元硬幣大小的硬塊，認為是發炎引起，由於不痛不癢，她不以為意，惟近日求醫檢查，結果確診乳癌第二期。

劉醫生指，癌症遺傳基因檢測顯示，女子並無任何遺傳基因的癌症高危因素，估計年輕患上乳癌，與其「不運動」、「很晚睡」、「少食蔬果」、「愛吃煙燻燒烤肉品」、「愛喝手搖含糖飲料」，以及「受環境荷爾蒙塑化劑污染」這6大生活習慣有關。

劉醫生強調，癌症發生並非只與基因變異有關。（示意圖／gettyimages）

劉醫生又強調，癌症發生並非只與基因變異有關，並引述英國流病及公共衛生學者理查德（Richard Peto）癌症相關因子分析，由高到低依次序為飲食（35%）、香煙（30%）、傳染病（10%）、性與生產（7%）、職業（4%）、酒（3%）、日光照射（3%）、公害（2%）、醫療用品（1%）。他最後提醒要多注意環境中的癌症風險因子，加以避免。

不只有硬塊！乳癌6大症狀要注意



早期乳癌症狀不容易察覺，若出現6個症狀，就要及早求醫。（示意圖／gettyimages）

根據衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，除了出現可疑硬塊，乳房大小或形狀改變等都可能是患癌症狀，故若出現以下6個症狀，就要及早求醫：

1）乳房出現硬塊

2）乳房的大小或形狀改變

3）乳房或乳頭皮膚出現異樣（例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

4）乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

5）乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

6）腋下有新增硬塊或皮膚變厚



根據衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，但如出現以上6個症狀，就要及早求醫。（衛生署）

衛生署亦列出減低患上乳癌機會方法，包括「恆常進行體能活動」、「避免飲酒」、「均衡飲食」、「保持健康體重和腰圍」、「較年青時生育，並延長母乳餵哺期」。