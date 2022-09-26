6年來每周燒20支香　65歲婦患肺腺癌要切左上肺　附症狀+預防方法

常燒香拜神的人要注意！泰國有名65歲婦人沒有吸煙習慣卻患上肺腺癌，經一輪生活習慣調查後，醫生終發現是與她持續6年每周都會燒20支香有關，婦人最終須切除左上肺。婦人在手術後沒有再燒香，癌症亦未有復發。



據泰國《世界日報》報道，當地呼吸系統疾病專科醫生馬努近日於facebook發文分享患者病例藉此警世，他指出7年前有名65歲婦人前來求診，婦人之前做恆常身體檢查和照肺部X光時，發現左邊肺部上方有1個腫塊，1年後再檢查時腫塊擴大。當時婦人並無其他不適，沒發燒咳嗽、不感到疲憊、沒胸痛、體重沒有下降，有高血壓但她是非吸煙者，亦沒有常吸到二手煙。

馬努為婦人進行正電子斷層掃描（PET Scan），發現肺部有4厘米惡性腫瘤，證實患上2A期肺腺癌，所幸沒有擴散至淋巴結。2015年3月初，馬努為婦人進行胸腔鏡肺部手術，切除左上肺。

馬努指出，婦人發現患上肺腺癌前，持續6年每周四都會在上班處燒20支香，即使她沒有吸煙習慣，但卻持續地吸入燃點香的煙氣，相信因此導致患癌。他又說，肺癌是常見癌症，如果在早期即第一、二期時發現，能夠透過手術治癒，而該名婦人術後5年存活率達60%，他亦進行了7年跟蹤觀察，癌症未有復發。

（世界日報）

「肺腺癌」是什麼？



肺腺癌是肺癌的一種，屬於非小細胞癌，腫瘤擴大較慢，診斷出來時往往已是晚期。據衛生資料，肺癌（Lung cancer）是本港第1號「癌症殺手」（致命癌症首位），男性女性都有機會患上。而肺癌是本港男性中第2位最常見癌症，女性方面則是第3位最常見癌症。

作為肺癌中佔比最多的肺腺癌，究竟肺腺癌有什麼成因、症狀？哪些是高危人士？又要如何預防？以下一一解答。

肺腺癌成因、症狀及預防方法



肺腺癌症狀容易被忽略而延誤治療時機，如果有長期咳嗽、胸悶等症狀就要留神，而常吸油煙的家庭主婦，更是高危群組。

「肺腺癌」5大成因＋6高危群組▼▼▼

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「肺腺癌」4大症狀＋預防方法▼▼▼