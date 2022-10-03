返新工第1日收老細紅色炸彈！打工仔勁慘　網民教「放大絕」拆局

同事婚宴喜事派「紅色炸彈」，往往避無可避，但有打工仔呻返新工第1日就適逢老闆稱下個月有喜事，屆時會有1圍枱留給所有同事，聽聞每位同事都會出席。這張喜帖令樓主頓時陷入兩難局面，她稱始終與老闆並不熟絡，而且未知自己是否長做下去，加上出糧前就要「畀人情」，形容「頭都大埋」。帖文引來網民熱烈討論，有人認為樓主應該轉工，「老細冇人性」；亦有網民覺得「雖然冇交情，但要識人情」，有人則提議樓主「放大絕」，訛稱「啱啱屋企做完白事」，不方便前來婚宴，但樓主苦笑回應指「詛咒自己屋企好似唔係幾好」。



樓主被迫出席老闆下個月的婚宴，一想到人情問題就「頭都大埋」。（《我要做Model》電影截圖）

該名打工仔在香港討論區以「返新工第一日就收到老細嘅紅色炸彈」為題發文，稱自己返新工第1日，就和同事與老闆一起用膳，席間提及老闆下個月結婚，樓主獲悉後立即恭喜對方，詎料老闆表示「到時記得嚟呀，預咗你（樓主）份」。

原來屆時會有1圍枱留給所有同事，公司員工不多，聽聞每人都會出席，樓主基於要打好關係加上很難拒絕，所以當時答應出席。

樓主坦言，其實和老闆相識僅僅1天，與對方並不熟絡，加上未知自己會否長做下去，以及要付人情等問題，直言「頭都大埋...糧就未出，人情就先要出啦」。

帖文引起網民熱烈討論，有人直接勸樓主「轉工啦」，甚至批評樓主的老細「冇人性」，但亦有網民表示「雖然冇交情，但你（樓主）要識人情」，而且認為「樓主應該剛剛出來工作，有些人情世故未領略到」；有人則批評樓主「呢啲小學雞心態，咁都要開帖問！ 你（樓主）去飲佢嘅喜酒，你（樓主）可以同同事多啲交流及行動上支持老細，如果你（樓主）係為咗一千幾百人情考慮唔去，咁你（樓主）基本上在任何職場你想撈得掂都冇可能！」

帖文引起網民廣泛討論，有人勸樓主「轉工啦」，但亦有網民表示「雖然冇交情，但你（樓主）要識人情」。（《我要做Model》電影截圖）

甚至有網民建議樓主「同佢（老闆）講啱啱屋企做完白事」，暗指因而不方便出席婚宴，但樓主回應指「詛咒自己屋企好似唔係幾好」，沒打算使出這「絕招」。