19歲港女學生陳屍台北龍山寺留遺言「不要跟靈界溝通」專家咁分析

一名女子29號下午2時許被發現陳屍在台北市萬華區龍山寺地下室女廁內，當地警方調查，死者今年19歲，是來自香港的女生，現場無打鬥、外力介入跡象，目前還在調查死因當中。



另外，女子包包內留下的兩張紙條中，其中一張寫道「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」，台灣民俗專家楊登嵙對此也做出了解釋。（點圖放大看紙條內容及專家分析👇👇👇）

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當地警方表示，龍山寺清潔員29號下午2時許在地下室女廁清理環境時，發現一間廁所門打不開，立刻找來保安人員協助，門打開時赫然發現一名女子陳屍在廁所裡，當地警方事後在女子包包內發現兩張紙條，內容是「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，對不起，請各位原諒我，請不要隨便跟靈界的人溝通」、「對不起，對不起」等語。

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針對其中一張紙條提及，「請不要隨便跟靈界的人溝通」，台媒《ETtoday新聞雲》獨家電訪到台灣名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授。他表示，身體較差、運勢較差以及八字較輕的民眾，若嘗試跟靈界溝通，尤其是和「好兄弟」等較陰鬼神連繫，就比較容易發生「卡陰」情況，會導致健康、運勢更走下坡，甚至發生憾事。

楊登嵙提醒，若民眾有可跟靈界溝通的體質，可到大廟向神明祈求護身符，並向神明表示「只想當一般人、不要神通」，加上心中堅定拒絕與靈界溝通，以及在靈界試圖溝通時透過護身符請求神明幫助，這樣一來就能漸漸改善情況，讓生活回到正軌。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

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