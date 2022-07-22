曝光南京寺廟供奉日本戰犯遭威脅　舉報人：對得起30萬遇難同胞

日軍侵華戰爭，對於南京這座城市來說，必定是最痛的一段歷史。但是，南京九華山公園玄奘寺內，卻被發現供奉了一排南京大屠殺日軍戰犯的長生牌位，引起國人不滿情緒，當局亦對此表示將「一查到底」。

不過，將事件曝光的網民小北（化名）就表示，自己一度因此遭到起底威脅。但他更直言，自己並不怕被人報復，「我對得起30多萬遇難同胞。」



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據《封面新聞》報道，小北在社交平台中偶然看到相關影片後，立刻趕到九華山公園玄奘寺進行現場求證，但過程卻一度受阻。由於地藏王殿正在裝修，於是小北只能找工作人員對質，工作人員承認牌位確是寺廟內的，不過已於去年撤走，但其後又改口說是「今年撤的」。

其後，小北與影片發布者聯繫之後，選擇將事件在網絡中曝光，並報警處理。「謝謝你們，你們是真正的中國人」、「國恥永不能忘，必須代代相傳下去」，雖然不少網民對小北以及影片發布者表達支持，但仍有人質疑事件真實性，還有網民鼓勵對小北進行起底。

對於質疑聲，小北稱自己是一個有良知的中國人，「我相信每個中國人看到這件事都會跟我一樣。我不怕他們報復，我對得起30多萬的遇難同胞。」

已落馬的南京市原市委書記楊衛澤，曾多次進入玄奘寺，傳真曾進行陪同。（北京青年報）

玄奘寺住持與多名落馬高官相識

另外，事件曝光後，「南京發布」責成玄武區民族宗教事務局撤換玄奘寺住持傳真（俗名：李義將）的主要負責人職務，寺廟亦已停止日常活動。

其後有網民曝光，傳真與南京多名已落馬被查的官員熟識，包括南京市原市委書記楊衛澤、南京市原市長季建業、南京市委原常委馮亞軍。根據傳真早前自述，他和這幾位官員的交集，涉及寺院改建經費以及熟人小孩報考等問題。

還有網民發現，傳真曾在某美容店開業儀式上致辭，而根據「天眼查」App顯示，與傳真關聯的公司有7間，涉及養老服務公司、旅行公司、傳媒公司和糧油公司等。