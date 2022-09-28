剛入手iPhone14！兒子哭鬧一掌拍落地摔碎　網民睇片後意見大反轉

【iPhone14／iPhone14 Pro Max／AppleCare】新iPhone14入手2天就出事了！深圳1名爸爸買了新iPhone，日前兒子哭鬧他即用新電話拍片，未料兒子發脾氣伸手一掌拍過去，上萬元手機頓時摔落地，屏幕都碎了。爸爸無奈稱電話才入手2天，回家說教後兒子已認錯，畫了幾張圖畫送他，又承諾將來會送手機給他。雖然有網民指責男童是熊孩子，但許多人反指家長在孩子痛哭時拍片亦有不妥，「如果我哭有人對着我拍，我也打」。



爸爸說花了上萬元買iPhone14Pro Max，用了2日就被兒子拍落地屏幕碎了。（微博影片截圖）

微博近日熱傳影片，9月24日，深圳有名爸爸買了新iPhone不久，卻很快被發脾氣的兒子摔到地上，上萬元的iPhone14 Pro Max馬上被摔到屏幕碎裂。片段所見，兒子在哭鬧時爸爸舉起新手機拍片，兒子一氣下伸手拍向鏡頭，將電話打到地上，鏡頭最後還意外拍到父子同框的畫面。

電話被拍爛的爸爸謝先生回覆內媒指，他當時為孩子剝糖，不小心將糖掉在地上去，兒子一氣下將他的新手機拍到地上，屏幕當場碎了。他又透露手機買回來後只用了2日，當下感到很無奈，幸好他買了AppleCare可免費維修。回家後他已教兒子不應發脾氣動粗，靜下來講道理後，兒子亦已經認錯，更畫了幾張5元的圖畫送他，又答應長大後會買手機給爸爸。

有網民揶揄謝爸爸未有好好管教兒子，「這不是熊孩子嗎，哪裡萌了」、「明明是個熊孩子」。不過很多人看片後態度大反轉，認為爸爸在兒子痛哭時不應拍片，換個角度想，他當下很難過，「哭的撕心裂肺，我親爹還用手機給我錄影，一氣之下把手機砸了」、「小朋友傷心難過的時候是很抗拒拍照這些的」，又指爸爸最後反要求兒子道歉，「失敗的教育也是萌娃對爸爸的反向教育」。

（綜合）