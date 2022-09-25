獸母！17歲女遭母逼賣淫與大叔性交還債　姐姐更慘　1契機脫魔掌

獸母！馬來西亞1名母親因家境貧困無力償還債務，竟然逼年僅17歲的女兒下海賣淫，與債主性交抵債，每次酬勞100令吉（約172港元）。女兒遭遇被社工揭發後，終助她逃離母親與債主魔掌，而女兒亦在社工陪同下到警局報案，以阻止母親再騷擾她們。社工指被母強迫賣的少女原本另有1名姐姐，惟數年前同樣在未成年時期被迫用肉體抵債，最終選擇自殺結束生命。



詹女（中）周二（9月20日）晚在社工陪同下到警局報案。（網上圖片）

綜合當地媒體報道，17歲詹姓少女與母親住在新山柔佛再也花園。詹女表示，母親去年曾以她的名義向「大耳窿（高利貸）」借錢，惟無法償還，於是要她與1名男租客發生性關係索取報酬，用作支付欠款。

至今年初，母親又要詹女與住在同一屋簷下、年近60歲的另1名男租客發生性關係。詹女指，男租客是她的「乾爹」，發生性關係前男租客已認她為「乾女」，而母親持續向「乾爹」借錢，每次她與「乾爹」發生性關係，「乾爹」便會支付100令吉酬勞，由她轉交母親。詹女形容她與「乾爹」發生性交次數「不計其數」，之後逐漸稱呼彼此為男女朋友。

少女的母親（右）曾簽署保證書及接受社工安排，惟不久後她卻出爾反爾，帶債主到中心騷擾女兒，（網上圖片）

事件後來被社工揭發，詹女於今年3月終逃離母親及「乾爹」的魔掌，被安頓在1間兒童庇護中心。不過事件仍未結束，協助詹女的社工表示，當日母親簽署保證書及接受社工安排，惟不久後她卻出爾反爾，帶債主到中心騷擾女兒，更稱是社工拐帶女兒。社工又指，詹女本有另1名姐姐，惟數年前同樣在未成年時期被迫用肉體抵債，最終選擇自殺結束生命。

由於不斷受到騷擾及中傷，詹女周二（9月20日）晚在社工陪同下到警局報案，又向記者明言自己想開始新生活，不想再回去與母親一起。