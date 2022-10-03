性感美女揭台灣網紅界「7成都在賣淫」性交易細節曝光轟動全網
撰文：TVBS新聞網
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台灣網紅言子軒（舊名：橫綱凱咪）在2020年底，爆料高達7成的台灣小模、網紅從事性交易，價碼從2萬到20萬元（台幣、下同）不等，引起各界一片譁然。近日作客小S主持的節目《小姐不熙娣》，再度被問及此事，她坦言受到當時經紀人的慫恿，以誇張的標題跟內容來吸引注意，不過也強調句句屬實：「其實大家都知道，只是沒有人這麼光明正大地說出來。」
言子軒直言，起初打算寫5成，但經紀人強烈反對，認為數字太低無法搏版面，因此發表名為「網美圈的真相？7成都有在賣淫」的文章，詳細說明交易金額及步驟。小S一聽瞪大雙眼不敢置信，言子軒信誓旦旦地說：「跟潛規則差不多的意思」，每個人都心知肚明，是公開的秘密。
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文章曝光後，言子軒收到很多男生反映「應該是9成」，也有不少網紅朋友質問：「大家都朋友，為什麼要寫這種東西？」她毫不客氣反嗆：「通常只要出言反駁的，通常就是（對號入座）。」只是有些同業真的生活很單純，卻因為這篇文章被家人誤會，言子軒對此感到十分抱歉，事後也跟這位操作手法誇張的經紀人解約，不再合作。
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