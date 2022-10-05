奶奶恨抱孫　嫌新抱無仔生：唔知阿仔點解娶你　網民：難聽過粗口

婆媳紛爭向來難搞，有結婚未夠1年的人妻日前發文，指因要儲錢買樓故與丈夫未有生育計劃，但奶奶眼見胞姊的媳婦「一索得男」，而自己還未「有孫抱」，於是便「畀說話我聽，話我生唔到仔」，令她甚是無奈。樓主指，奶奶似是認為「生仔好易」，卻忽略了養育與教育的問題。有網民也看不過眼，建議樓主可叫奶奶「幫手生」，「講到咁易生到，叫你奶奶依家生多個仔囉」、「咁想生叫佢自己生」。



樓主在討論區發文表示與丈夫結婚未夠1年，暫未有生育計劃，但就被奶奶怪責「生唔到仔」。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

該名人妻在香港討論區以「奶奶畀說話我聽話我生唔到仔」為題發文，稱與丈夫結婚尚不足1年，因為正努力儲錢買樓，暫未有生育計劃，「邊有咁多時間同錢生仔？」。而奶奶得知胞姊的媳婦早前「一索得男」，第一胎就生了男孩子，已經十分羨慕，對方近日更懷了第二胎，奶奶見胞姊就快可以「又有孫湊」，於是開始對樓主施加壓力，更毫不留情直斥她，「話我生唔到仔，都唔知點解佢個仔要同我結婚」。

有網民建議樓主與奶奶坦白由於金錢問題，暫未有生育計劃。（《BB來了》劇照）

樓主心中難受，認為生仔其實不只與她有關，不應由她背負所有罵名，加上與丈夫結婚時間尚短，目前仍未有計劃。不過奶奶沒有停止「畀說話」樓主聽，反而愈說愈令人難堪，「話人哋就可以生到唔想生，你就想生都無得生」。樓主又表示，奶奶指責她把消費券用在置裝打扮上，而非買補品養身，認為如果她「一早聽話」與丈夫吃補品，就已經可以生小朋友，令她無奈大嘆：「唉，你估生仔好似生暗瘡咁易咩？」

帖文引來網民熱議，不少人都認為生養教育小朋友都並非易事，不應持「人有我有」的心態，因此支持樓主不需為了奶奶的要求而勉強自己改變人生計劃，「要衡量下自己有無條件有小朋友，因為是不可逆轉」、「理得佢啦，你唔生小朋友都唔關佢事」。亦有人建議樓主與奶奶明言暫未有生育計劃是由於金錢問題，「直接同佢講，無錢生，睇下佢咩反應」、「上一代希望抱孫係理解，但亦可以解釋一下自己的家庭計劃」。