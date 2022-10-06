男友阿媽不滿阿仔旅行出酒店錢　女生嘆委屈難聽：會AA制計返數

情侶去旅行原來不但可以看穿彼此性情，更可以看清對方父母對自己的觀感。有女生日前發文表示，打算與男友「AA制」去旅行，現時先各自負責機票及住宿費，旅程結束後再攤分使費。她指與男友旅行本來是開心事，然而男友母親似是不知2人打算平分旅費，在得知兒子付了酒店錢後，就「畀說話」樓主聽，刻意叮嚀兒子「唔好俾人呃」，令樓主心中頗為難受，覺得「去都去得唔開心」。



樓主在討論區表示與男友商討旅行細節時，聽到男友母親勸男友要記錄支出，以免受騙，令她感到不快。（《鬼怪》劇照）

該名女生在香港討論區以「同男朋友去旅行，夾錢真係好煩」為題發文，稱她早前計劃與男友旅行，所有東西都計劃得十分順利，然而近日就因為錢銀轇轕而煩惱。她表示，早與男友商議好機票與住宿的訂購先各自負責一樣，機票由她訂購，而酒店就由男友代訂，最後旅行結束再攤分所有使費，強調「最後會AA計返數，只係而家畀住錢先啫」。

然而男友的母親得知兒子付了酒店錢後，大感不悅，不斷地說兒子花費了很多，令樓主稍有不滿，「好似驚我唔畀返（錢）畀佢個仔咁」。樓主又表示，近日與男友討論行程時，男友母親一聽到他們在傾電話，就會加大聲量叮嚀兒子要記錄使費，樓主不禁猜測對方是故意說給她聽，「聽到佢同男朋友講︰『到時去嗰陣，要計清楚啲食玩買嘅錢，唔好俾人呃啊！』」

樓主聽罷感到錯愕及委屈，她自覺身為女孩子，該害怕被騙的是她才對，又認為自己現在也先付了機票錢，不是要男友獨自負責，直言「因為錢銀嘢斤斤計較，真係去都去得唔開心」。她表示不懂與男友的母親相處，「覺得佢講嘢好難聽」，並回應網民稱自覺男友母親似乎不是很喜歡自己，不知日後怎麼辦。

樓主表示本來與男友去旅行是開心事，沒想到現在卻因為金錢鬧不愉快。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都認為樓主的「未來家婆」難相處，紛紛勸樓主考慮分手，就算不分手，也要儲錢將來搬出去自住，「死梗，遇着呢種家婆，第時結婚預咗有排受」、「睇嚟妳未來家婆對妳印象麻麻，早散早着」、「火坑feel」。

有人就批評樓主男友不作為，沒有嘗試向母親解釋與樓主是攤分旅費，導致樓主與母親產生誤會，令人失望，「妳男朋友一句聲都無出，分啦」、「咁嘅男仔都有女埋身，唔好再話香港無好女仔」，更有人打趣地說，「經此一役一於扚起心肝搵個有米兼且對妳大方嘅男友啦」、「我同妳去啦，我無習慣要女人畀錢」。