泰國一大學被「恐龍」佔領！網民封現實版侏儸紀公園成另類景點
撰文：聯合新聞網
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泰國藝術大學校內的湖中出現大量的水巨蜥，除了接受人類餵食，更會直接叼起魚往陸地上移動。有網友曬出巨蜥大搖大擺走在路上，意外遇上成群結隊的流浪狗，衝突一觸即發的畫面吸引百萬人觀看。
有網友在TikTok分享多段位於泰國藝術大學（Silpakorn University）綠蔭夏宮（Sanam Chandra Palace）校區的影片，一處湖泊水面明顯可以看到一群水巨蜥，不少民眾站在橋上餵食食物，水巨蜥們自由自在的游動相互搶食。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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此外他們也會離開水中，跑到岸上散步。另一段影片可以看到整群水巨蜥出沒在人類身旁，大搖大擺的走在陸地上。其中有隻水巨蜥嘴裡還叼著魚，移動的過程中一度被數隻流浪狗盯上，雖然被咬住尾巴但最後仍安全脫身。
影片曝光後引起網友熱議，開玩笑稱：「這裡是侏羅紀公園嗎？」亦有人驚嘆狗狗的膽識過人，竟然敢對著成群的水巨蜥也毫不膽怯，換作是自己可能早就當場被嚇死。
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