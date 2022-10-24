恐怖！狠夫斬數十刀殺前妻　臉貼屋契、雙手塞鈔票　原因極心寒

【爭產】台灣發生恐怖兇殺案！新北市1名61歲男子不滿與前妻財產分配不均，竟用生果刀及菜刀狂砍前妻數十刀奪命。更駭人的是，男子殺死前妻後，把房屋建物權狀（類似香港屋契）貼在前妻臉上，雙手各塞5000新台幣（約1200港元）現金，並致電向律師說「我殺人了」，殘忍冷血的手法令人心寒。最終男子因殺人罪判囚15年6個月。



台灣發生恐怖兇殺案。（網上圖片）

綜合台媒報道，61歲陳姓男子與前妻林姓女子育有1女，2人去年8月離婚後，女兒與前妻搬走。雖然前妻仍關心陳男生活狀況，常提供食物及生活用品，惟陳男毫不領情，更恐嚇前妻如果不搬回來「就走着瞧」。

至同年9月事發當天，陳男約妻子見面要求歸還房屋權狀，詎料陳男不滿離婚後財產分配不均，加上要求復合不果，與前妻發生肢體衝突，陳男更暴怒從廚房取出生果刀猛刺前妻小腿，由於力道太猛致刀柄斷裂，陳男再取出菜刀狂斬前妻的肩及頸部，把頸椎、頸動脈切斷，前妻頭部亦受到17處刀傷，深達顱骨，最終因出血性休克當場死亡。

閉路電視拍下女死者最後身影。（網上圖片）

更恐怖的是，陳男行兇後異常冷靜，把房屋權狀貼在前妻頭上，還在前妻左右手各塞5000新台幣（約1200港元）鈔票，並致電律師及報警自首。據報道，陳男向警方表示，塞錢是讓前妻到陰間有錢可花，不要回來找他；權狀貼臉則是因為他辛苦半輩子只賺到這間房子，但前妻不肯歸還，故以這種方式表達不滿。

法院審議後依殺人罪判陳男15年6個月刑期。（網上圖片）

法院審議後表示，陳男自首依法減輕刑期，但指陳男行兇手法殘忍，見前妻奄奄一息仍未罷手，亦無深切檢討自身態度，依殺人罪判15年6個月刑期。全案可上訴。