好好先生發狂殺妻當眾砍死兒子　全裸騎車照瘋傳　調查揭心寒殺機

馬來西亞發生弒妻殺兒恐怖命案！一名在旁人眼中是「好好先生」的25歲男子，原定本月與妻子補辦婚宴完婚，詎料周一（7月4日）他突然狂性大發把妻兒及3個月大兒子活活割喉砍死。他之後更全裸駕駛電單車在公路上飛馳，引來網民們「人肉搜尋」，才揭發事件。男子目前已被拘捕，有目擊者透露，當時男子與妻子爭吵，一怒之下犯案，更當眾殺死自己兒子。



一張男子全駕駛電單車在公路上飛馳的照片在網絡瘋傳，結果揭發恐怖命案。（網上圖片）

事發周一（7月4日），地點是新山甘榜峇卡峇都（Kampung Bakar Batu）。據《中國報》報道，25歲疑兇阿米爾，與26歲訂婚妻子哈嘉努莎希琳育有3個月大兒子。兩人原訂本月24日完婚，沒料卻發生慘劇。

據報疑犯與妻子原訂本月24日完婚，沒料卻發生慘劇。（網上圖片）

目擊者表示，疑犯當時把妻子的屍體拖出屋外，另一手抱着3個月大兒子，大喊「你現在想怎樣？」，之後就把兒子放在地上，並拿起斬肉刀砍向兒子。

新山南警區指出，警方當日下午2時45分逮捕了疑犯，並起獲1把斬肉刀及1部紅色電單車。警方正循謀殺方向調查，一旦罪成可判死刑。

疑兇岳母表示，女婿平日態度非常好，「是好孩子」，也不曾聽聞他與女兒吵架，而且兩人本月24日婚禮的籌備工作已完成，完全沒有想到會發生今次事件。她又說，女婿失去體育館清潔工作後，目前在船廠擔任兼職打雜，或許是面對工作問題。

疑犯已被捕，警方正循謀殺方向調查，一旦罪成可判死刑。（網上圖片）

附近居民亦形容疑犯平日待人溫和，不似患有精神疾病，相信是與妻子爭吵，一怒之下犯案。