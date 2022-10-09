單親爸約炮驚遇兒子小學老師　當場拒絕女方1請求　事後超糾結

男歡女愛是個人自由，但台灣1名單親爸爸在網上分享經歷，透露自己已投入一夜情生活１年多，竟曾巧遇約中兒子的小學老師。由於已訂了房間，兩人最後也過了歡愉的數小時，事後女方竟提出想發展成固定性伴侶，礙於女老師已是人妻，他不想和有夫之婦糾纏下去而當場拒絕。可惜他現在對老師念念不忘，令他很煩惱。



台灣1名單親爸爸在網上分享，指他縱橫一夜情場1年多，竟巧遇兒子的小學老師，兩人見面當下非常尷尬。（《夫妻的世界》劇照）

樓主在「匿名公社」發文，指自己縱橫情場1年多，和不少女性發生關係，早前竟無意間約中兒子的小學老師。兩人在見面時才知道對方的身份，雖然當下很尷尬，但因為已訂好房間，加上女方沒有拒絕，樓主只好硬住頭皮繼續行程。兩人在當晚玩得相當盡興，女老師在離開時更提出想發展成穩定性伴侶，但由於女方已婚，為免長遠介入別人婚姻，樓主當下便拒絕了。

兩人最後繼續行程，當晚玩得相當盡興，女老師在離開時提出與樓主發展成穩定的一夜情關係，令樓主非常糾結。（《教束》劇照）

然而，樓主事後又不時想起女方，非常糾結自己是否做錯決定，遂發文向網民求教，「我該妥協嗎？小弟單親沒太太喔，所以沒有對不起另一半的問題」。不少網民看後則勸樓主放棄，始終女方是有夫之婦，無謂牽涉到其他人的感情中，「一次就好了，不然出事就不好了」、「見好就收」，加上對方還是兒子的老師，理應保持距離，以免有一日被兒子發現。