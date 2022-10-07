小英雄！同學食炸雞塊鯁喉窒息　8歲仔1招救命：爸爸教的，因為…

叻仔！美國有小學生吃炸雞塊時鯁喉窒息，正當周圍同學仔紛紛站起來喊救命等待大人趕到時，在場的8歲同學布朗（Garrett Brown）挺身而出，馬上使出哈姆立克急救法（Heimlich maneuver，又名後抱急救法），幫助鯁喉者吐出雞塊。學校後來舉行周會表揚布朗，網民更封他為「小英雄」。布朗透露是爸爸教他哈姆立克急救法，因為自已也試過鯁喉窒息。



美國小學生吃炸雞塊時鯁喉，8歲的布朗馬上施以哈姆立克急救法。（KOCO-TV截圖）

美國俄克拉荷馬州諾曼市（Norman）有小學出現突發情況，校內3年級學生約克（Cashton York）吃炸雞塊時，意外鯁喉窒息，幸好有同學化身小英雄救他一命。該小學有教職員向當地傳媒透露，約克鯁喉時周圍的小男孩們紛紛站起來喊救命，在他們驚慌失措，等成年人到場幫忙前，8歲的布朗已趕過去救人，當場施展哈姆立克急救法，順利幫助約克吐出卡喉的雞塊。

學校日前舉行特別周會，表扮布朗的義舉，在同學們見證下獲頒英雄獎（Hero Award），約克也當眾向布朗道謝和擁抱。約克父母憶述聞訊一刻相當驚恐，因為鯁喉可大可小，兒子可能在幾秒內因為食物卡喉嚨窒息而死，事發時父母都不在身邊，「這太可怕了」，難用言語表達對兒子同學的感激之情。

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布朗說是爸爸傳授他哈姆立克急救法，因為他過去也試過鯁喉窒息，當時爸爸用這招救命後，就教了他如何施行，好讓他在危急時救人一命。網民驚嚇他年紀小小已經如此冷靜救同學仔，大讚他是「小英雄」。

哈姆立克急救法又稱後抱急救法，由美國外科醫生姆立克（Henry Heimlich）發明，故英文叫作「Heimlich Maneuver」，他1974年發現當病人進食鯁喉時，只要急救者從後抱實並按壓腹部，持續用雙手向橫隔膜施壓，壓縮肺部從而把食物排出氣管。

發明「後抱急救法」阻鯁喉奪命 醫生哈姆立克病逝 終年96歲

哈姆立克急救法：

（綜合）