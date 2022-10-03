來不及！暖心外賣員開路護送孕婦趕往醫院　產婦尋人道謝驚聞噩耗

好心未必有好報？馬來西亞1名孕婦臨盆在即，陣痛難當，幸在路上遇上一位熱心外賣員替她開路，才順利趕到醫院分娩。事後產婦想向該外賣員親身道謝，遂在社交平台貼出事發當日的片段尋人，卻收到對方在一宗交通意外中身故的壞消息，令她感到錯愕及悲痛不已。



33歲外賣員魯迪（Rudi Hermawan Sumarno）在護送孕婦的第二天晚上，駕車時遭醉酒休旅車司機迎面相撞死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，上月20日，馬來西亞新山市1名臨盆在即的孕婦在車上陣痛難當，正在趕往醫院的路上。可是當時道路擠塞，同樣在路上的33歲外賣員魯迪（Rudi Hermawan Sumarno）留意到旁邊車上有孕婦，於是替她的車輛開路，成功護送她到醫院，婦人得以順利誕下孩子。

同月24日，產婦在社交平台上載外賣員護送車輛的片段，想透過網絡力量尋人，正式向對方道謝，沒料她卻收到噩耗。原來外賣員在22日晚上，即護送她的車輛後2天，晚上駕車從麻坡市前往昔加末的途中被一輛休旅車迎面撞倒，頭骨爆裂當場重傷死亡。事後警方調查得知，肇事司機酒後駕駛釀成慘劇。

產婦想向熱人助人的魯迪親身道謝，想不到對方已離世。（影片截圖）

產婦本來一心想親自向外賣員送上謝意，形容獲悉對方已身亡的噩耗後，身體不斷發抖，感到相當錯愕及十分難過，「他在20日下午5點幫助過我，我陣痛難忍，是他幫我們開路到醫院」。