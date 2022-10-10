女生便利店買雙層雞肉片三文治　一打開秒變臉　揭商家超蠱惑招數

1件三文治都出到蠱惑？馬來西亞有女網民在便利店購買一份價值7令吉（約11.9港元）的雙層雞肉片三文治，沒料打開兩片麵包卻發現，所謂的「雙火腿」竟是對折的雞肉片，尺寸還要小得可憐，徹底被騙了。



女網民在吉隆坡某便利店購買了價值7令吉的雙層雞肉片三文治，驟眼從包裝看進去，三文治夾着2片厚厚的雞肉片，至於兩側都被包裝紙遮蓋起來。（TikTok影片截圖）

該女網民將1段9秒的影片上載抖音平台，顯示她在吉隆坡某便利店購買了價值7令吉的雙層雞肉片三文治，驟眼從包裝看進去，三文治夾着2片厚厚的雞肉片，至於兩側都被包裝紙遮蓋起來。而除了雞肉片，還塗上沙律醬及夾着生菜。

內餡只是一片長型雞肉片對折，假裝雙層，而醬汁亦小得可憐。（TikTok影片截圖）

不過一打開掀起上層麵包，卻發現內餡只是一片長型雞肉片對折，而醬汁亦小得可憐，片主不禁在鏡頭前露出失望的神情。片主表示，購買時實在太累，沒有檢查清楚，沒想到打開後是這個樣子，之前在別間便利店都有買過同款三文治，但不如片中顯示的。

影片引起網民嘩然，紛紛留言批評商家太離譜，又將三文治改名為「詐騙三文治」，「終於明白為何包裝不是完全透明了」、「照片與實物嚴重不符」，並引來涉事便利店留言表示，對事件發生感到非常抱歉，「我們非常抱歉發生此事，我們將會承擔一切，也將會盡快解決相關事件，我們承諾會把顧客的滿意度，視為我們的首要任務」。