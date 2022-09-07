餐蛋治咬一啖發現中伏　厚切餐肉手指咁闊　1原因網民反讚有良心

香港地百物騰貴，物價幾乎每年上脹，做生意當然要想盡辦法減輕成本。有上水街坊發文，指在區內一間經營多年的麵包店購入三文治作早餐，沒料咬開才發現被「搵笨」，麵包內的餡料猶如偷工減料，看起來厚切的餐肉原來只有1條，不禁稱「搵食艱難都無理由咁樣慳㗎」。帖文引來討論，樓主明言未感介意，只覺事件搞笑，而街坊得知餐蛋治售價為10元後，亦紛紛表示體諒，「當係買蛋治送條餐肉」。



有上水街坊發文，指在區內一間經營多年的麵包店購入三文治作早餐，沒料咬開才發現被「搵笨」，麵包內的餡料猶如偷工減料，看起來厚切的餐肉原來只有1條。（fb「上水人大聯盟」圖片）

該名上水街坊昨日（6日）發文，指上班前在彩園巴士總站附近的麵包店買入1份餐蛋三文治，沒想到咬了一口才發現中伏，賣相看起來非常豐富的餡料竟然大縮水。

他上載相片展示餐蛋治的「外觀與內在大對比」，可見三文治賣相與一般的無異，更可謂非常足料又大份，沒想到打開麵包一看，看起來厚切的餐肉原來只有1條若手指般闊，只有炒蛋份量屬正常，令他不禁直呼：「我知屋邨小店搵食艱難，但都無理由咁樣慳㗎！」

樓主上載相片展示餐蛋治的「外觀與內在大對比」，可見三文治賣相與一般的無異，沒想到打開麵包一看，看起來厚切的餐肉原來只有1條若手指般闊，只有炒蛋份量屬正常。（fb「上水人大聯盟」圖片）

不過樓主事後指，相中餐蛋治售價僅為10元，未有為事件感介意，只是覺得搞笑，「我睇好開㗎，我無怪佢㗎，我都覺得佢蛋撻好抵食㗎。一次半次就算啦，佢啲蛋撻係好好食嘅，但今次真係俾嚿治搞到我自己都笑咗」、「笑完，就嗱嗱聲食埋落肚趕巴士去返工了」。

街坊看過帖文也爆笑留言，認為樓主可轉換思維，「當$10買蛋治，送餐肉調味，咁諗就舒服」、「佢想你食少啲午餐肉、火腿呢啲多鈉食物，好有良心」。亦有網民認為，近年食物價格上脹，麵包店仍以10元出售三文治已屬難得，故節省成本的做法也能體諒，「塊蛋咁厚已經好有良心」、「10蚊嚿算平，如果麵包軟熟的話，算係咁囉，大家方便啫」。