國泰招聘日底薪$9100　「陳生」不怕低薪惹議　被揭是周星馳粉絲

【國泰／周星馳】「乜又係你呀陳生！」國泰航空本月7日及8日舉行機艙服務員招聘日，新入職機艙服務員底薪僅9,100港元，但依然吸引到許多應徵者，其中陳先生接受傳媒訪問時表明當空少是其夢想，「一定係夢想行先，人工低都唔係問題」，其言論在網上引來熱議。有眼利網民認出，「陳先生」正是當年在法庭外向周星馳索取簽名的星爺粉絲「Bosco」，2020年時他被星爺即場問書，出題「《長江七號》第一句對白係咩？」，結果被考起。



國泰航空舉行招聘日，應徵者陳先生說當空少是自己的夢想，不會計較人工。（梁鵬威攝）

國泰航空於本月7日及8日舉辦機艙服務員招聘，有別過往近千人輪候應徵，昨日半天所見，只有約20至30人等候面試，其中自言要追夢的陳先生在網上爆紅。他透露自己是香港國際航空學院高級文憑的學生，當國泰空少是他的夢想，不擔心入職初期的薪酬水平，強調「唔會去計較人工，一定係夢想行先，人工低都唔係問題」。

陳先生言論引來網民關注，有人稱聽到他「有價錢已經算好」、「人工低都唔係問題」等言論後，笑言「答得非常好，我係HR即刻出最低工資畀佢」、「做義工啦，人工都係非首要考慮」，但又認為他的說法也是變相暗示人工低。

有眼利網民則發現陳先生很面善，隨即翻出他正是2020年到高院索取周星馳簽名，被星爺即席考電影對白的西裝男粉絲「Bosco」。該留言即被大家讚爆，「師兄咁都記得」、「巴打超憶症」，惟有人懷疑他是「PR打手」。

粉絲Bosco手持《西遊·伏妖篇》戲名索得簽名，有眼利網民發現他就是應徵空少的陳先生。（葉志明 攝）

2020年，影星周星馳遭前女友于文鳳追7000萬投資分紅。（資料圖片）

回帶陳先生當年上港聞版的經歷，2020年11月27日，影星周星馳遭前女友于文鳳追收7000萬投資分紅案續審時，當時名叫「Bosco」的粉絲在高院以旁聽身份入庭，成功取得星爺簽名。

「Bosco」隨後在高院門口接受傳媒訪問，稱因為《長江7號》愛上星爺，記得他每句對白，成功遞戲飛給對方簽名。不過他卻被星爺考起，被突擊問「《長江七號》第一句對白係咩？」，雖然他答不出，但星爺只是開玩笑說「咁攞返個簽名嚟啦」，引起戲迷及網民熱議。而正確答案是徐嬌回校時，在大門口對老師說「老師早晨」。

（綜合）