國泰復辦招聘會排隊人龍不再　35歲珠寶名店售貨員望轉行空少

國泰航空在今日及明日(7和8日)舉辦機艙服務員招聘日，是疫情爆發兩年多以來首度復辦大型招聘會。國泰表示，由9月起已經收到超過1,000份機艙服務員申請，不過有別疫情前國泰招聘會人頭湧湧的排隊盛況，今日現場所見，半日約20至30人到場應徵。

工會早前指，新入職機艙服務員底薪低至約9000元，職位吸引力受質疑。不過有應徵者表明，空姐空少是夢想職業，不太介意。其中現年35歲的張先生，曾任職6年珠寶名店銷售員，過去一直想做空少，又認為在現時市道下，其他行業都不是太好景，國泰的薪酬待遇仍可接受。



國泰航空在今日及明日(7和8日)舉辦機艙服務員招聘日，是疫情下的兩年多以來首度復辦。 （梁鵬威攝）

國泰航空今日起，一連兩日在旺角康德思酒店，舉行機艙服務員招聘日。今日半日所見，約有20至30人到場等待面試，有別於疫情前國泰每次大型招聘，都吸引近千人長龍輪候應徵的盛況。

招聘會中，前來應徵人士，部份有幾年全職工作經驗有意轉行，亦有外國大學畢業生，打算回流香港工作，部份人表示，「空姐空少」是夢想職業，故趁機會到場面試。

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名牌珠寶店銷售員張先生︰由以前開始一直都想做空少

35歲的張先生今日到招聘會出席面試，他說，以往曾做6年名牌珠寶店的全職銷售員，但因以一直都想做「空少」，見今次有機會，故決定前來應徵。對於國泰的薪酬待遇，被指較疫前大幅下降，遭工會質疑吸引力大降。他說，對薪酬未有太擔心，認為自己如果獲聘，估計有一萬多元的薪金，「飛行時數都係睇多唔多人飛，都有信心嘅。」

張又認為，國泰的薪酬待遇，在目前本港經濟環境下都算是可接受水平，始終其他行業都不是太景氣。

35歲的張先生之前任職珠寶店零售，他指一直想做「空少」，不擔心國泰的薪酬會過低。（梁鵬威攝）

回流大學生陳小姐︰始終香港是岀生地 很想嘗試在港工作

從外國大學剛剛畢業回流到港的陳小姐也指，自己從小夢想盲是成為國泰空姐，故特定從加拿大回港應徵。23歲的她在小學時，隨家人移居加拿大，在溫哥華畢業後，曾做一年全職文員。她指，不擔心國泰的薪酬水平。

對於香港有移民潮，很多人選擇離開之下，陳小姐卻選擇回流。她指，始終香港是自己的岀生地，很想回來香港嘗試工作，特別是在國泰做空姐是自己的一大目標，始終都想回來一試。

陳小姐剛剛從加拿大回來香港，她指一直希望成為空姐，故有機會就前來應徵。（梁鵬威攝）

航空學院學生陳先生︰人工低都唔係問題

除了畢業生，亦有仍然在學的學生到來應徵。陳先生是香港國際航空學院高級文憑的學生。他同樣指，成為國泰空少是夢想，對於入職初期的薪酬水平並非擔心，「唔會去計較人工，一定係夢想行先，人工低都唔係問題。」

陳先生表示，現正就讀高級文憑課程，可讓他們到航空相關行業工作實習。現在國泰招聘機艙服務員，亦可視為實習。不過他強調自己是因期望達成夢想而應徵，並非單純為滿足課程的實習要求。

陳先生指做「空少」是他的夢想，即使「人工低」都不介意。（梁鵬威攝）

新紮空姐空少底薪9,100元 國泰︰若飛行時數達90小時連外站津貼收入達1.7萬元

國泰指，目標在18至24個月內，招聘到2,000名機艙服務員，雖然新入職的機艙服務員底薪為9,100元，但預期未來增加航班後連同津貼，每月收入可達17,000元至18,000元。

國泰企業事務總經理黃文傑表示，由9月已經收到超過1000份機艙服務員應徵申請，認為今日反應熱烈，未來會再繼續招聘人手。國泰機艙服務部總經理毛潔瓊亦指，雖然新入職機艙服務員，底薪會是港幣9,100元，不過若每月能完成90小時執勤的飛行時數，加上外站津貼等，每月收入可達港幣17,000元。她續指，國泰亦有重新聘用大約100名，「回巢」的前機艙服務員，承認薪酬水平，會按新入職員工的薪酬水平計算。