周星馳粉絲法庭索簽名　星爺突擊︰《長江7號》第一句對白係咩？

影星周星馳遭前女友于文鳳追7千萬投資分紅案續審，今日（27/11）庭外有段小插曲，有位名叫Bosco的星爺粉絲，見星爺連日都要到高等法院作供，於是追「星」追到法庭，以旁聽身份入到法庭，更成功向星爺索取到簽名。

周星馳連日來都要到高院作供。（資料圖片）

隨後Bosco在高院門口接受傳媒訪問，原來他追「星」的資歷並不深，由《長江7號》（2008）才開始愛上星爺。「由《長江7號》開始鍾意佢，因為覺得他的作品好搞笑，佢每講的每句對白都令人記得，深入民心。」

早上（26/11）應訊情況：

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昨日（25/11）應訊情況：

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粉絲Bosco手持《西遊·伏妖篇》戲名索得簽名。（葉志明 攝）

能收到星爺的親筆簽名好開心，記者問到他索取簽名時，星爺可有跟他說甚麼？起初說星爺只是簽名，但再追問下，Bosco表示︰「我不想透露太多。」據知他是在休庭時跟其他粉絲一齊包圍星爺索簽名，而當他遞上戲飛給周星馳簽名時，表示自己好鍾意睇星爺套《長江7號》，然後旁邊人便起哄叫星爺考考他，心情大好的星爺非常配合，即場考他︰「《長江七號》第一句對白是甚麼？」粉絲被考起答不出來，星爺便講笑地說：「咁攞返個簽名嚟啦！」氣氛相當融洽。

《長江７號》第一句對白好經典？

《長江7號》是周星馳2008年的執導作品，亦是他暫時最後一部演出作品，戲中星爺飾演周小迪（徐嬌 飾）的父親周鐵，在建築地盤當散工，以微薄收入供兒子唸貴族學校。後來兒子遇上外星生物「七仔」，令兩父子的生活起了不一樣的變化。電影是星爺少數較兒童向的合家歡創作，情節亦重於父子間的感情。至於戲中第一句對白，其實是徐嬌回校時，被李尚正飾演的曹主任喝罵的一句︰「周小迪！你睇下你，點解你咁污糟？」其實並非特別難忘的一句，看來是星爺跟該粉絲開個玩笑。

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