英男欲跳橋　眾途人伸援手緊抱2小時　溫馨照片瘋傳真相原來是…

愛無分種族、年齡和性別，最近1張見證着好人好事的照片就在英國網上瘋傳，指倫敦有男子欲跳橋輕生，途人發現後立即上前救人，雙手緊緊環抱着男子，在2小時間不願放手，大批網民看後紛紛表示「這個世界需要更多這些善良的人」。不過，很快有網民指事件其實發生於2017年，希望大家不要再轉載照片，為免勾起當事人的悲痛回憶。



英國瘋傳1張多名途人救下跳橋男子的照片，後來有網民稱事件發生於2017年。（Twitter截圖）

英國演員安東尼（Stuart Antony）日前在Twitter上分享照片，指倫敦1名男子欲跳橋輕生，當時他已經站出欄杆外，只差放手便釀成憾事，這時有途人經過發現男子，立即衝上前扶着他，又不停出言安慰，希望說服他放棄輕生的念頭。從照片所見，1名男途人雙手緊抱着男子的頸部，有人則拉着皮帶，還看到一對手穿過欄杆下方，抱着男子雙腿，並在這種狀態下堅持了2小時，直至當局派人救援。

安東尼在帖文中指，「看看那些人捉住他的力度，那份關心、緊張、無私和決心」，讚賞一眾途人與跳橋男子均素未謀面，他們當下只想救下男子而已。帖文引來大批網民轉發和留言，有人直言「在這個世界，我們需要更多這些善良的人」，紛紛大讚途人的溫暖舉動。

然而，部份網民則發現事件發生於2017年5月，據報跳橋男子最終由消防員出動雲梯救下，並立即送上救護車檢查。