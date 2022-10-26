被同事慣性加班嚇窒　初投職場女生：想到我以後也要加班頭就痛

有開工無收工？近日台灣有初投入職場的女生發文，指畢業後到大公司工作，而且環境不錯，但入職才幾天就發現很多前輩都很晚才回家，原來大家都在家班，令她每天下班時都不知道能否回家，因而想是不是該辭職，以免浪費時間。



台女畢業後找到了大公司而且環境不錯的工作，但見到同事慣性加班，擔心日後能否準時回家，因而想是不是該辭職。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該名女生在Dcard討論區以「真的有公司不加班的嗎」為題發帖，指8月下旬找到了大公司且環境好的工作，而工作模式則算責任制，沒料到「入職幾天就發現很多姊姊9、10才回家」，樓主認為這樣會完全沒有私人時間，回家只是洗澡睡覺。

樓主表示自己雖然還沒開始加班，但想到以後也要加班就很頭痛，又不明白為什麼其他同事常常加班到這麼晚，還可以在公司工作這麼久。她續稱自己才待了1個月，每天下班時間到了卻不知道能不能走，很不喜歡這種感覺，而且工作內容也很複雜，因而想是不是該辭職，才不會浪費時間。

樓主稱不明為什麼其他同事常常加班到這麼晚，還可以在公司工作這麼久。(《校對女王》劇照）

帖文引來網民集體訴苦，有人分享經驗表示「剛出社會的新人要到好公司比較難，我第一份工作也是加班到12點，隔天還要9點上班。累積資歷後，你就不用選這些公司」、「如果這份工作對你未來有幫助或能夠拿經驗，建議還是撐下去」、「有累積一定存款，還要沒有房貸車貸，選工作才會比較愜意」。

有網民表示「下班前被上司交付新工作真的很過份」，但亦有打工仔遇到不用加班的公司，「公司為了響應地球日，每周五強制五點半前下班，辦公室會關電關冷氣」、「很明顯現在的公司讓你失去生活品質，快點辭職」、「我公司沒有加班文化，時間到了都被趕下班」。