男友謊稱加班實質與友人狂歡　OL揭真相患「心碎症候群」胸痛失眠

【心碎症候群／心碎 / 呼吸困難 / 精神疾病 】遇上突如其來的打擊，人們常常以「心碎」形容悲痛的情緒，原來「心碎」真的可能會致命！台灣1名女子早前發現男友騙她中秋節要加班，實質卻與友人狂歡，她得知殘酷真相後傷心過度，出現胸悶、胸痛、無法呼吸等徵狀，送院後確診「心碎症候群」（Broken Heart Syndrome）。醫生指出，該疾病一般由長期壓力影響而發生，嚴重者有可能引發猝死。

台女發現男友說謊，傷心得無法呼吸，最終確診「心碎症候群」。（Getty Images）

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台灣傳媒報道，32歲的上班族莉莉（化名）與男友一向感情穩定，早前臨近中秋節時，男友一早「預告」要上班未能陪她，不過她之後揭發，男友竟以加班為由，瞞着她與友人狂歡。

得知真相的莉莉感到非常傷心，之後竟出現胸悶、胸痛、無法呼吸等徵狀，家人發現急急帶她求醫，確診為「心碎症候群」，幸好沒有造成即時生命危險，但她出院後仍因情緒低落而晚晚失眠，需定期到精神科覆診。

小知識：什麼是心碎症候群？▼▼▼

【心臟病】傷心會致命！女人患心碎症候群高10倍小心引發5大疾病

台灣精神科醫生楊聰財解釋，根據美國心臟協會的研究資料，「心碎症候群」於女性身上確診的機率高於男性7至10倍，最常發生於親人離世、離婚或分手以、失業或考試失準等情況。

楊醫生指出，當患者遇上急性壓力事件，不知如何面對或處理時，身體會分泌皮質醇，干擾血清素、腎上腺素、多巴胺及內啡肽的正常分泌，引致憤怒、焦慮、憂鬱的情緒。如皮質醇攻擊全身，嚴重者更會令免疫系統及腸胃系統失衡，甚至攻擊心臟等器官引發猝死。

引發心碎症侯群的創傷性事情▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

楊聰財指，「心碎症候群」患者在生理及心理也會出現「生不如死」的感覺，除了使用藥物，亦能透過認知行為療法舒緩。患者的朋友及家人亦能在情感上給予支持及鼓勵，以幫助建立正面思想及信心，從而改善病情。

心碎症侯群可引發的疾病▼▼▼

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在台灣，大腸癌患者人數連續12年位居10大癌症之首，平均37分鐘就有1人患大腸癌，肝膽腸胃科醫生張振榕曾在節目《醫師好辣》中教授「癌症指數」，其中最令人關注的是食過量紅肉的問題，又稱每日多吃100克紅肉，得大腸癌的機會就會提高12%。