最狂出貓！教授珍藏10年學生「作品」　原子筆雕刑事法：係藝術品

修讀法律要死記硬背枯燥無味的法律條文，並非人人捱得住。西班牙1名法律系女教授，早前在社交平台貼文，曬出從1名學生沒收回來的11支原子筆，上面雕滿密密麻麻的花紋。細看之下，竟是西班牙刑事訴訟法的條文。這則貼文獲瘋傳爆紅，釣出這名學生的好友，拆解其出貓手法精妙之處，就是要將墨水注滿筆芯，以更易顯現文字，且按照章節開頭刻在原字筆品牌旁邊方便閱讀。由於手工相當精細，女教授將之珍藏起來達10年之久，驚嘆這簡直是藝術品。



法律係教授約蘭達早前在社交平台，曬出她珍藏了10年的學生「作品」。 （Twitter圖片）

西班牙馬加拉大學法律係教授約蘭達（Yolanda de Lucchi）早前在社交平台，曬出她珍藏了10年的學生「作品」。事源她清理抽屜時，發現約10年前一次監考時抓到有學生作弊，但學生所用方法卻十分刁鑽，竟在原子筆上雕滿整部西班牙刑事訴訟法的條文，而雕有條文的11支原子筆，看得出手工相當精細，她覺得有如藝術品般精緻，於是珍藏至今。

在約蘭達與網友分享珍藏後，釣出涉事同學的友人，貼出更多雕滿密密麻麻條文的原子筆，解釋這些原子筆精妙之處，是將條文刻在原子筆，再將墨注滿筆芯，以更突顯上面的文字，並按照章節開頭刻在原字筆品牌旁邊，方便查閱，形容為完美的藝術品。

出貓原子筆的貼文瞬間爆紅，網民議論紛紛，見到如此有心思的出貓大計，認為「努力學習比做這件事的成本還要小」、「認真溫書也不及這樣做辛苦！」，「要為這些東西設1個博物館」。據報這位出貓的法律系學生已完成學位，並成為律師。