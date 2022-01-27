13歲仔考試成績差　阿爸摷書包驚見手繪本草綱目　網民狂讚有前途

雖說求學不是求分數，不少家長也非常緊張子女的學業成績。內地1名父親發現13歲兒子期末成績欠佳，打算翻找兒子書包發掘令其分心的原因，沒想到意外發現1本手繪本，內裏全是兒子畫的草藥圖畫及相關資料，才得知兒子對中醫藥及繪畫有興趣。不少網民看過繪本也大讚兒子繪畫天分極高，繪本猶如「現代版本草綱目」，認為他日後定能在中醫界或藝術界有一番發展，然而父親卻坦言，自己同樣學過畫畫，但因學歷不高，為了生活只能打工賺錢，故目前還是希望兒子以學業為重。



13歲少年王平凱因考試成績不佳，意外被爸爸發現書包內藏有手繪草藥圖冊，父親在社交平台分享事件後，引來網民討論。（紅星新聞圖片）

根據內地傳媒報道，來自四川的王道遠早前發現13歲兒子王平凱期考成績不太好，「英語A+，語文B+，其餘都是C+」，故希望找出原因並加以督促。他翻找兒子的書包，以為或會找到令兒子失手的事物，意外找到了1本手繪本，封面被設計成仿古書籍，內容則全部是兒子手繪的中草藥，以及草藥功效等相關資料。

王父說，平日因工作忙碌，較少與兒子溝通，直至看過繪本才發現兒子對中草藥有濃厚興趣，一問之下才發現岳母會向兒子分享有關中草藥的知識，兒子聽完又自行上網搜尋資料，並將資料整理後全部畫下記錄，製成草藥資料冊。

王父說，直至看過繪本才發現兒子對中草藥有濃厚興趣，但目前還是希望兒子專注學業。（紅星新聞圖片）

王父其後將兒子的手繪圖冊與網民分享，獲很多網民大讚繪本非常精美又有條理，猶如「現代版本草綱目」，建議王父好好栽培兒子，讓他日後於中醫或藝術界闖一番事業，是「將來的中醫師，好好栽培」、「很工整，未來前途不可限量」、「很少孩子對這有興趣，給他找個師傅吧。這玩意若有天份及傳承，學成了就是大師，能救許多人」。

不過對於網民的讚賞，王父卻坦言不知應否感欣慰，「老實說，看到兒子的畫冊喜憂參半」。他指自己從小也有繪畫天分，自立後更曾一邊工作一邊習畫，創立的直播畫畫頻道也受到不少網民關注，但因學歷不高，始終要專注於打工賺錢，「如果當初讀了更多的知識或學歷，現在我的人生或許更不同」。

王父認為，無論哪一行業，都要學到更多知識才能建立成就，只靠打工只能解決溫飽問題，生活也會相對辛苦，因此他一直鼓勵兒子先專注學業，「兒子喜歡這方面，就順其自然讓他去做，有這方面的愛好挺好，不一定是課本上的高分才是好事。至於以後會不會從事這個行業，還要看他以後的發展，現在重點還是要督促他好好學習」。

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