後生仔坐796X新巴竟就地小便　濺濕前座乘客雙腳　網民：急就落車

乘坐公共交通工具時如突然「人有三急」，正確做法應下車找廁所，而非就地解決！有港男於網上發文大呻，日前乘坐796X線新巴時，有名年輕男子坐在其座位後小便，濺濕了他雙腳及襪子，他無奈地說「希望你唔好有下一次，同埋記得搭796X之前去一去廁所」。



有港男於網上發文大呻，日前乘坐796X線新巴時，有名年輕男子坐在其座位後小便，濺濕了他雙腳及襪子。（資料圖片）

該名港男於fb群組「將軍澳主場」發文表示，雖然去公廁如廁時都有機會被身旁的阿叔濺到，但沒想過乘坐巴士時竟然會被尿液濺濕雙腳及襪子，憶述「當時聽到水聲，然後隻腳feel到濕咗」，他立即回頭問坐在身後的年輕男子「做緊咩」，對方卻回答「無做咩呀」。樓主猜想對方或許有難言之隱，寧願就地解決也不願意下車找廁所，但他很無奈地指出，「咁你都畀啲公德心，架巴士咁多位，點解要喺正我後面解決呀？」。

網民留言說，「好恐怖，佢急就落車啦！」、「太冇公德心啦，希望唔再有下次！」、「點解樓主可以忍嘅？話畀街坊知係重要，但話畀車長知更重要！」、「衛生問題，係未應該都要同司機講聲呢？」、「去將軍澳巴士車程都係耐，請大家去清晒先」。有網民猜測，「吓？直接屙落地？咁癲？high咗嘢？」、「啪得嘢多，忍唔到」、「會唔會係失禁？」、「證明咗796X巴士線路程太冗長，佢以行動反映不滿」。