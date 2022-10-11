污糟同事好難頂？同事撩耳挖鼻後仲咬1樣嘢　網民：梗有1個係左近

同事的衛生習慣竟是職場困擾之一？有女生日前發文，控訴對面座位的同事不衛生，除了那響徹雲霄的噴嚏聲，該同事還會在辦公室撩耳屎、鼻屎。最可怕的是，她曾見到對方用手指撩完耳朵後咬手指，嚇得她想嘔。想不到不少網民都表示有共鳴，令人不禁懷疑，似乎很多人身邊都有這種愛「挖礦」的「辛勤」同事！



樓主在討論區發文指，坐對面的同事會在辦公室撩耳屎、鼻屎。她還曾見過對方用手指撩完耳朵後咬手指，不知會否把耳垢吃進去。（《武狀元蘇乞兒》劇照）

該女生在香港討論區以「對面同事衛生非常差…」為題發文，稱坐其對面的同事衛生常識欠佳。她先指該同事的噴嚏聲震耳欲聾，「基本上每一次佢打完，成個office嘅人都會聽到，甚至會畀佢嗰下巨響嚇親」，又指該同事時常在辦公室內徒手撩耳屎、鼻屎，從不會使用紙巾。她曾向對方明言想法，「同佢講過可唔可以衛生啲，佢答好之後繼續無視」。

近日，樓主更發現對方原來撩完耳朵後會咬手指，不知會否把耳垢吃進去，「真係食完飯都想嘔返出嚟」。樓主表示明白這些行為是對方的自由，但還是覺得「影響到人囉」。

有網民指除了在公司撩耳屎外，「剪指甲」或者「去完廁所唔洗手」都是令人厭惡的行為。（GettyImages）

不少網民看完帖文都高呼噁心， 「好核突！」、「頂唔順囉！」、「撩耳仔好多人都會咁做，咬手指就核突咗啲」，又有人勸樓主要「保護自己」，「佢會唔會彈耳屎鼻屎？避開啲」、「準備酒精一見佢有動靜即刻噴佢」、「唯有自我保護」。

而帖文亦引來部分網民共鳴，紛紛在留言區「大方分享」自身的慘痛經歷，訴說曾遇到過的「污糟同事」，「有個男同事講嘢成日噴口水、撩鼻屎、去完廁所唔洗手、啲衫褲可以着1星期都唔洗」、「最頂唔順有同事係公司剪指甲、除鞋捽腳趾」、「有同事成日唔洗頭，拗完頭會周圍彈指甲縫入面啲頭皮油垢」。