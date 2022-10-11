港男臨收舖衝入買雪糕　不滿早15分鐘落閘被鎖店內　網民反批西客

阻人收工罪大惡極？有港男在社交平台投訴，稱日前在連鎖雪糕店臨關門前17分鐘入內買雪糕，卻經歷到店員的「趕客行為」，指對方見他進店後即時衝去門口落閘，當他買完雪糕準備離開時，閘門已降得很低阻礙出入，樓主稱「趕時間」才獲開閘放行，店員同時要求店內所有客人立即離開，令他大為不滿，認為店舖寫明晚上9時關門，惟「8:45要落閘仲要鎖好似太誇張」。不過，帖文未有一面倒支持港男，反而批評他毫無同理心，「阻人收工仲要開post公審返人哋，世界級西客」。



有港男表示，日前在連鎖雪糕店臨關門前17分鐘入內買雪糕，店員見狀即時衝去門口落閘，當他買完雪糕準備離開時，閘門已降得很低阻礙出入，他表示「趕時間」才獲開閘放行。（FB「香港雪糕關注組」圖片）

該港男在facebook群組「香港雪糕關注組」發文，指前日（9日）晚上8時43分進入1間連鎖雪糕店的旺角分店購買雪糕，當時除他以外另有2名客人同時入內，店內2位女店員見狀即大為緊張，由於店舖營業至晚上9時，其中1位店員即時衝到門口落閘，以免有更多客人湧入光顧。

當樓主買完雪糕準備離開時，發現閘門已降下未能出入，女店員則着他等候一會，「佢哋話整完晒啲雪糕，先開閘俾我」，但他表示自己趕時間，店員才不情願地拿起鎖匙開閘讓他離開，並指「搞咗2分鐘先開到」，其後一次過叫店內所有客人離開，包括還在進食雪糕的客人」。

當樓主買完雪糕準備離開時，發現閘門已降下未能出入，女店員則着他等候一會，他再表示自己趕時間，店員才不情願地拿起鎖匙開閘讓他離開。（FB「香港雪糕關注組」圖片）

帖文引起網上熱議，不少人都批評樓主的行為是「阻人收工」，指每間店舖都有最後下單時間，讓店員能處理店內雜務再準時收工，「店員要洗機、執嘢呀咁，所以如果最尾仲整緊，就會好夜先收工」；又認為他沒有同理心，「食杯雪糕都要公審店舖姐姐，做男人做到你…」；但亦有人指出店員落閘阻人離開的做法較為偏激，「自己都係做零售，雖然話俾人阻收工會好燥，但落晒閘人哋走唔到就點都講唔過去」。有網民則發現，店舖有張貼告示，稱「關店前15分鐘不接受訂單」，而該店的FB專頁亦列明「請注意：鮮果乳酪將於營業時間結束前15-20分鐘停售」。

港男其後留言反擊網民，強調自己在關門前15分鐘已下單，「大家都話我早17分鐘嘅8:43買杯外賣雪糕係阻住人收工，咁不如問下大家，幾點買先叫合理呢？」，又認為被困在店舖內最令人不憤，「嗰刻佢同我講冇得賣我完全OK，最多食少一杯，依家個問題係我唔expect（期望）買一杯雪糕會俾人拉閘鎖響舖度」。

《香港01》已就事件向涉事店舖查詢，正等候回覆。