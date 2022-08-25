西客！男女買盒裝水蜜桃逐個捏又摔再換盒　被勸阻拋1句話極無品

買水果時顧客不拿上手又按又捏，但台灣一對極品男女卻讓網民大開眼界。有台網民發文大呻到美式大賣場好市多（Costco）買水果時，發現1對男女將水蜜桃拿上手揀選時不停捏之餘，更拿水蜜桃來摔，然後不停換盒，想換出一盒最好的。樓主看不過眼制止他們的行為，惟女生竟先發惡拋出1句：「那你不要買。」許多人看完事件大呼離譜得誇張，「沒水準的剛好搭成一對」，直指水蜜桃只要大力按壓會有凹痕，「別人怎買？」。



網民目擊一對男女拿起盒裝水蜜桃挑選，又捏又摔再換盒。（fb群組「COSTCO好市多消費經驗分享區」圖片）

水蜜桃香甜多汁，但因為質感柔軟，若大力按壓便會凹陷！樓主在facebook群組「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文，稱日前到好市多買水蜜桃時，有對男女正在挑選，但卻將水蜜桃拿上手逐個又撳又捏，「直接用手不停的又搬盒又換桃，過程中還摔落水蜜桃」，想挑出一盒最好的。樓主看不過眼直接出言制止，「你們這樣挑，後面的人怎麼買」，那名揀桃女生竟理直氣壯反駁：「那你就不要買！」

網民目擊一對男女拿起盒裝水蜜桃挑選，又捏又摔再換盒。（fb群組「COSTCO好市多消費經驗分享區」圖片）

樓主最後拍下照片並向職員反映，大罵道「他是買到7顆又大又好的，後面的人卻要買妳捏壞摔壞的」。許多網民指平日應有職員在附近看顧，並更換盒內受損的水蜜桃，現場若有職員一定會勸阻顧客不可自己用手摸，要買都是挑好一盒後請職員幫手確認，自己不能用手觸碰的」。

有網民指水蜜桃大力拿上手很容易會受損，「水蜜桃很容易掐到凹痕別人怎麼買」，如果是水果店老闆不會讓客人逐一拿上手捏，尤其盒裝水果原意就是要顧客整盒買，「怎可以這盒換那位再湊一盒？太沒品了」、「只能說賣場養壞顧客變奧客了，外面水果攤這樣搞，包準被老闆罵」，形容2人無恥、厚臉皮，別人相勸竟被惡言反擊，「沒品的天生一對」、「物以類聚最佳典範」。

大眾果欄負責人陳先生教大家點揀靚水蜜桃！

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