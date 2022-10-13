戴手套洗碗被奶奶鬧洗唔乾淨　僅用1次被扔　新抱：唔戴隻手嚡晒

婆媳不合一直是世紀難題，有新抱於討論區發文大呻，近日搬去奶奶家中居住，她幫忙洗碗時發現廚房沒有手套，於是好心買了一雙讓大家使用，沒料到奶奶斥責戴手套洗碗摸不到污漬會洗得不乾淨，更丟掉只用了1次的手套，她無奈道「唔戴手套洗，隻手嚡晒」。網民留言指出，「用咗一日就扔，好晒嘢」、「可以借勢唔洗碗，一係等你老公調停」、「咁就唔好客氣啦，老人家洗碗，有勞有勞」。



有新抱於討論區發文大呻，日前戴手套洗碗被奶奶責罵會洗得不乾淨。（《人間有情》劇照）

該名新抱於香港討論區以「奶奶唔畀人戴手套洗碗」為題發文表示，她一向洗碗抹枱時都會戴手套，「因為啲清潔劑始終都係啲化學品，直接用手掂得多，搞到隻手都嚡晒」。她說，近日搬去奶奶家中居住，發現奶奶1隻手套也沒有，是直接用手洗碗，她以為是剛好用爛了手套，但未買新1對，於是好心買了對讓大家可以用。

她指出，日前幫忙洗碗時，奶奶見到她戴手套洗，立即要求她脫下，「話戴住手套洗碗點會乾淨，要用自己隻手摸住個碗先知仲有冇嘢未洗走」。她不願服從，強調戴手套也洗得很乾淨，怎料翌日奶奶竟然丟掉只用了1次的手套，「話都唔知買嚟做咩，仲話好晒錢」，令她大感無奈。

該名新抱無奈地說，奶奶竟然丟掉只用了1次的手套，「話都唔知買嚟做咩，仲話好晒錢」。（《BB來了》劇照）

帖文引起熱議，有網民認為戴手套洗碗不夠乾淨，「佢奶奶無錯，無手感唔知乾唔乾淨」、「一般嚟講，洗完用手抹時有少少吮手感覺先夠乾淨！戴住橡膠手套係無乜呢啲吮手感覺，所以無咁肯定夠乾淨」，也有網民指出不戴手套的壞處，「洗碗點可能唔戴手套呢？碗碟肥淋淋，會搞到隻手有陣味」、「唔戴手套洗，啲油漬好易藏喺指甲邊入面同埋手指罅，長期係咁會爛手」、「唔帶手套易有主婦手」。

有網民建議樓主應與奶奶多溝通，「咁你買之前有無同奶奶講過先，如果你雙手本身對化學品敏感嘅，要一早講明，大家有溝通嘅，咁就唔至於你奶奶掉咗對手套」，又提議「買洗碗機」、「搬走啦，以後可以帶幾多對手套都得」。