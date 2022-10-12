二手米線？外賣米線驚見「被咬過墨丸」同雞肉碎　譚仔咁解釋

食到一半才發現有被吃過的痕跡，令人反胃！有食客發帖投訴指，進食譚仔雲南米線外賣米線時發現墨魚丸被咬了一口，碗內還有零碎雞肉，懷疑是別人吃剩，她不禁大喊「以後都唔會食，惡心！」。

譚仔雲南米線回覆《香港01》查詢表示，高度重視食品質素，是次事件為個別員工誤將不合規格產品，即爆開的墨魚丸煮製售出，讓顧客產生誤會，譚仔深表歉意，已警告該員工，同時將加強員工培訓，以確保食品質素達到既定標準。



有網民於海怡半島1間連鎖米線店購買外賣，驚見碗內其中1粒墨魚丸有被咬過的痕跡。（FB「中伏飲食報料區」圖片）

該女網民昨日（11日）在facebook群組「中伏飲食報料區」發帖，表示於海怡半島1間連鎖米線店購買外賣，但進食期間驚見碗內其中1粒墨魚丸有被咬過的痕跡，還有零碎的雞肉，由於她沒有叫肉類，故認為「唔知係咪人哋吐出嚟嘅肉渣」。從照片可見，墨魚丸上有牙印，被人咬過的可能性高。

網民看完帖文都驚呼「好離譜啊」，質疑是否客人退貨後直接給其他客人享用，「廚房收返，立下眼以為冇食過，再出比下一位客人？」，又形容是「二手米線」、「二手更環保，味道更有層次」，亦有人笑言「廚房先試咗啲墨丸夠唔夠彈牙先畀你食，真貼心服務」、「天文現象叫墨偏蝕」。不過有網民則認為可能是運送或煮食過程中「整爛咗」，「用殼𢳂餸有時會刮爛，試過比人投訴就係咁嘅樣」。

譚仔雲南米線回覆《香港01》查詢表示，高度重視食品質素，並有嚴謹的食品製作及處理流程，食物煮製與處理客人剩食是兩組完全分離的動線，有關食品絕不可能是廚餘，客人可放心；經調查後發現，是次事件為個別員工誤將不合規格產品，即爆開的墨魚丸煮製售出，讓顧客產生誤會，譚仔深表歉意，已警告該員工，同時將加強員工培訓，以確保食品質素達到既定標準。