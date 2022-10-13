英國女子流產10次　哽咽剖白心聲　怕聽到醫生說「嬰兒沒有心跳」

流產，是難以言喻的傷痛。日前，幾位經歷過流產之痛的英國婦女，在鏡頭前剖白心路歷程，希望鼓勵有相似經歷的女士能有勇氣面對「黑暗」。她們當中有人流產過10次，有人在流產後企圖自殺，最終靠着彼此關懷、照料，找回生命的曙光。



英國慈善機構「追逐彩虹」創始人卡塔納赫經歷過5次流產，決定創辦互助小組，幫助其他有同樣慘痛遭遇的婦女。（資料圖片）

綜合外媒報道，英國慈善機構「追逐彩虹」（Chasing Rainbows）的創始人卡塔納赫（Sam Catanach）經歷了5次流產後，感到無助與孤獨，於是創辦了這個互助小組，希望幫助其他有同樣慘痛遭遇的婦女。互助小組的21名成員中，不少都經歷過多次流產，合共105名嬰兒未足月就不幸夭折。成員們拍攝影片講述她們流產的悲痛經歷，及「追逐彩虹」如何支持她們重拾希望。

湯普森流產的次數高達10次，每次只要聽到醫生說胎兒「沒有了心跳」就會悲痛欲絕，其間全靠互助小組的成員才能堅持下去。（「Chasing Rainbows Registered Charity」facebook圖片）

其中1名成員湯普森（Beccy Thompson）表示，她流產的次數高達10次，而每1次流產就會令她破碎的心變得更支離破碎。她指失去的嬰兒都是她家庭的一份子，每次只要聽到醫生說胎兒「沒有了心跳」就會悲痛欲絕。

「這個團體提供關懷、支持和同理心，使我能走到今天」，湯普森表示全靠互助小組的成員才能堅持下去，而「追逐彩虹」已經成為她和家人的「救生索」，「她們都是經歷過同樣事情的戰士，她們有着同樣的感受，能輕易理解我的感受」。另1名成員赫林（Kate Herring）就表示，她在流產數次的接連打撃後有了輕生念頭，全靠小組成員的陪伴與支持，她才渡過黑暗。

創始成員唐納利（Amy Donnellly）表示，流產是她人生中最黑暗的時光，全賴互助小組的成員相互照顧及提供支援，她才成功懷上「彩虹寶寶」。據了解，因為彩虹是大雨過後才會出現的景象，在組織中代表了光明與希望，而「彩虹寶寶」就是婦女經歷過流產後再次生育的嬰兒。

成員指「追逐彩虹」不只提供情感支援，亦有醫療援助。（「Chasing Rainbows Registered Charity」facebook圖片）

據成員所述，「追逐彩虹」不只提供情感支援，亦有醫療援助。成員斯蒂芬妮（Stephanie）曾經流產過9次，其中包括1對雙胞胎。卡塔納赫幫她聯繫專業的醫療團隊，斯蒂芬妮經過治療後成功生下女兒瑪蒂爾達（Matilda），「瑪蒂爾達是我的彩虹寶寶，是黑暗中的一道光」。

「追逐彩虹」希望透過影片鼓勵其他經歷過流產的女性尋求援助，勇敢地面對。10月7日至15日是「流產關注周」，她們舉辦了慈善公益活動，暫籌得10,900英鎊（港幣約9.3萬元）。

（綜合）