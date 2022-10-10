老鼠一個轉身避開捕鼠夾　下秒詐死玩轆地沙　網民懷疑另有原因

被嚇到反應過度？Facebook Group近日又流傳一段老鼠疑似被捕鼠夾「嚇到翻滾退場」的影片，老鼠為了偷吃東西不慎觸發捕鼠夾，接著以「轆地沙」的方式淡出畫面，有網友發現背後原因可能不單純。



Facebook Group「Random pics from internet」一段影片引起熱烈討論，有隻老鼠從地板的孔蓋鑽出，隨後目光被捕鼠夾上的食物吸引，小心翼翼地靠近依然不慎觸發了捕鼠夾。雖然從畫面中看起來沒有夾中老鼠，老鼠也很快的逃離案發現場，不過幾秒後老鼠卻用相當詭異的翻滾動作重新出現在鏡頭前，且似乎沒有想停下來的意思，繼續往遠方滾走。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片曝光後不少網友大喊根本是戲精，「嚇到心臟病發」、「退場方式只能給一百分」、「解鎖新姿勢」、「真的內行」。然而有網友指出可能是小腦瞬間受到損傷，導致肢體難以平衡，「對老鼠來說世界一直在轉」。不過亦有人指出看起來像是老鼠的「經典裝死動作」，一邊裝死一邊用尾巴用力翻滾跑路。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】