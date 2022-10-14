情侶帶狗狗室外用餐　港媽拉未行穩小孩狂摸被阻　反罵：咁巴閉！

摸狗先問狗主是常識吧。有女生發文大呻早前和男友帶狗在餐廳的室外範圍用餐，有名港媽帶住「未行得穩」的小孩想玩狗，她禮貌表示「食完再同你玩吖」，港媽完全無視下，她抱起狗說別摸，否則「整親你個B」，而小朋友看起來不是很想和狗狗玩，單純是被媽媽拉過去。港媽竟反罵：「你隻狗咁巴閉就唔好帶出街啦！」令女生相當氣憤，最後男友開聲轟走對方。網民深有同感，指摸狗前應問狗主，否則「邊個受傷都唔好啦」。



事主稱平日用餐時有人想和狗狗玩，會先請對方等她吃完飯才可。（示意圖／資料圖片）

有女生投稿到facebook專頁「生仔要考牌系列」，先解釋平日和男友帶狗狗外出吃飯，由於要坐室外，大部人行過也會望一望狗仔，只有少部分人動手去撩或者摸狗。平日吃飯時狗狗如果沒人撩就會乖乖坐着，「有人撩佢，佢就會郁，係好正常嘅行為」，可是狗狗一動就要重新安撫牠坐下。因此若有人想和狗狗玩，她多數禮貌要求對方等她用餐後再玩。

日前樓主卻遇到個「真係好煩」的港媽，她帶着未行得穩的小孩，「要個阿媽兩隻手扶住行，問都冇問之下就行過嚟想摸隻狗」。她和男友即禮貌表示：「食緊飯，食完再同你玩吖。」該媽媽完全無視繼續摸，樓主一氣下抱起狗狗，說「隻狗咬人㗎，唔好摸呀！一陣整親你個B」。

不少網民認為不是所有狗狗都會讓陌生人摸，應該先問主人。（示意圖／資料圖片）

港媽這時才說小孩好想和狗狗玩，「可唔可以畀佢哋玩下？」。樓主拒絕，解釋正在用餐，小狗不停動很影響。未料港媽並不識趣，反罵：「玩下都唔得，你隻狗咁巴閉就唔好帶出街啦！」可是過程中小朋友看來不似想和狗狗玩，單純是被媽媽拉過去。

樓主男友全程沒出聲，一聽港媽這句即火滾，大罵：「煩夠未啫，咪話咗食緊飯唔想玩囉！係咁巴閉呀，走開呀，阿姐！」之後站在一旁玩手機的港媽丈夫才走近拉走太太。樓主大嘆將心比己，「你食飯都唔會想有啲人過嚟搞住你個仔」、出埋聲講食緊飯，就自重人重啦！」

網民看過帖文後，稱部分狗狗的確不喜歡被陌生人摸，最怕小朋友私先摸狗後出意外，「最怕嗰啲唔睇住自己小朋友跟住話人哋隻狗咬佢，貓抓佢呢班怪獸家長」、「好多老母會帶啲小朋友去搞啲店貓店狗，人哋瞓緊覺都搞，好多時見貓狗都已經避開，佢哋都仲要追，等陣咬到抓到又喊打喊殺！」。網民認為摸狗先詢問狗主是基本禮貌，「又可以保障大家，邊個受傷都唔好啦」、「如果帶出街就要畀人玩，咁就可以玩番佢個仔，甚至係嗰位阿姐」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）