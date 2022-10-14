嘩！太古麵包店驚見多隻老鼠橫行　網民驚嘆：咁大隻　食環署咁講

本港鼠患問題嚴重，若在食店發現「米奇」出沒確實會留下陰影。有市民在社交平台分享影片，指太古1間麵包店發現老鼠蹤影，至少2至3隻「米奇」在廚房麵包架及雪櫃的位置快速跑過，令人擔心食物安全以及店舖的衛生問題。

食環署回覆《香港01》表示，今年至今（10月14日）已接獲19宗有關太古區鼠患投訴，他們接獲《香港01》轉介後，已派員巡查太古康怡廣場內店鋪及進行鼠患調查，其間並未發現鼠跡，但已要求相關人士加強防治鼠患的工作，並派員到附近一帶公眾地方放置毒鼠餌。



從影片可見，涉事麵包店廚房內，有老鼠從大型食物架及雪櫃底部迅速跑到枱底，全長約有成人手臂的大小。（影片截圖）

該網民在facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，指前日下午時間到太古1間麵包店買麵包時，見到廚房內有2至3隻老鼠出沒。從樓主的影片可見，涉事麵包店廚房以玻璃身的設計，店內情況一覽無遺，其間1隻全長約手臂大小的老鼠從大型食物架及雪櫃底部迅速跑到枱底。

影片令網民震驚，直言當時還是營業時間，老鼠竟然大模斯樣出現，而且身型龐大，「咁大隻仲要日光日白」、「養到喵仔咁大隻」，有人表示不敢再在此買麵包，「我仲好鍾意食呢間啲蛋糕」、「我每星期都買兩次，有米奇咁離譜」，又笑說「證明嗰度啲麵包係好嘢嚟㗎」；但亦有街坊表示，鼠患問題不只是涉事麵包店的責任，「根本成個太古都超多老鼠」、「本身夜晚街上都經常有老鼠自由活動」。

《香港01》記者今日（14日）中午時分到涉事麵包店視察，未見有老鼠蹤影，向店員查問情況則要求直接聯絡總寫字樓。《香港01》正就事件向涉事麵包店查詢。

食環署回覆《香港01》查詢表示，一向關注上述地點一帶的鼠患及環境衞生情況。除恆常派員到該處附近一帶公眾地方進行清潔、防鼠及滅鼠工作外，亦採取預防措施以斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿處及堵塞老鼠來往的通道，並因應實際情況放置捕鼠器及有毒鼠餌以捕捉及毒殺老鼠，以及透過宣傳教育加強滅鼠工作的成效。

根據記錄，今年至今（10月14日），食環署共接獲19宗有關太古區的鼠患投訴，並已即時派員進行跟進。

另外，食環署接獲《香港01》轉介後，已派員巡查太古康怡廣場內店鋪及進行鼠患調查，其間並未發現鼠跡。儘管如此，食環署已向上址物業管理處和店鋪負責人作出衞生教育及提供防治鼠患建議，並要求相關人士加強防治鼠患的工作。食環署防治蟲鼠組人員已在附近一帶的公眾地方放置毒鼠餌，並繼續在附近加強防控鼠患工作。

食環署表示，會繼續密切留意上址情況及採取適當行動，以保持環境衞生及部署針對性的防鼠和滅鼠行動。