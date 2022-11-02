爽！7歲女被欺凌　開生日會阿媽拒邀惡霸女生　網民撐：幫人教女

【校園欺凌】作為父母知道自己的小孩上學時受欺凌，心裏絕不好受，如何為孩子上一課是最重要的事。近日外國1名媽媽分享經驗，指7歲女兒在校內經常被1名同齡女生以語言欺凌，包括指女兒胖及不漂亮等。樓主將為女兒舉行生日會，成為班中盛事，但卻拒絕邀請欺凌者到派對，結果反遭對方母親稱是欺凌行為，又提出女兒可寫道歉信，希望能出席派對，但樓主仍企硬拒絕。事件惹來網民熱議，都力撐樓主做得對，更形容她替別人教女，讓欺凌者得到教訓，不再做出不當行為。



近日外國有7歲女童被欺凌，其媽媽拒絕邀請欺凌者到女兒的生日派對，卻被對方母親反稱是惡霸。（《反起跑線聯盟》劇照）

該名媽媽在外國討論區Reddit以「不邀請我女兒班的一個孩子參加聚會」為題發帖，指自己有7歲女兒佩頓（Payton）正就讀小學，她的生日派對會邀請全班同學，除了1名學生，因為該名同齡女童對方多次欺負佩頓，而女兒也不想讓這位同學參加她的派對。

當對方母親得知事件後，便致電跟樓主指自己的女兒哭了，因為她是唯一沒被邀請的人，而學校每個人都在談論派對。樓主解釋，這個決定全因為該女生對佩頓不好，所以沒被邀請，怎料對方卻反斥樓主在教佩頓做惡霸，用財富結交朋友，更問可否讓她女兒寫道歉信後，再重新考慮讓她女兒參加派對，但卻被樓主即時拒絕。

佩頓更列舉了數個女兒被欺凌的例子，例如有次佩頓哭着回家，因為該女童說佩頓不漂亮和太胖，不可能成為啦啦隊隊長；女童曾告訴佩頓不能和其他人一起跳繩，當有人讓佩頓玩時，女童便故意不正常地揮動繩子，而且女童更曾形容佩頓是「喊包」。

樓主列舉女兒會欺凌的例子，包括被說不漂亮和太胖，不可能成為啦啦隊隊長，而且玩跳繩遊戲時故意要她出醜。示意圖。（資料圖片）

帖文一出馬上惹來熱議，不少人都力撐;樓主做得對，表示女兒生日派對當然要她開心最重要，「女兒的生日應該要感到舒適和快樂」、「媽媽在聚會前沒有道歉，現在這樣做，營造到她孩子才是受害者」、「她這樣對佩頓，本就不要指望參加她生日聚會」。不少意見指該名欺凌者和其母親應該得到教訓，形容樓主這次的舉動是替別人教女，「即使7歲也要教導她不能允許別人傷害你」、「對該母女來說，這次要學習到欺凌有後果」。

有網民更認為欺凌者惖母親沒有以身作則，教育孩子承認錯誤，「這個孩子欺凌行為很大程度是後天學習行為」、「她道歉只為得到她想要的（參加派對），像告訴她孩子可以表現不好，媽媽會替你解決，培養不用面臨後果的習慣」、「強制道歉任何情況都沒用」；亦有網民稱，「我認為你應該詢問女兒是否會接受道歉並邀請她，和解總比讓跟孩子互相討厭好」。