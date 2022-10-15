行李X光藏特大牛角包嚇壞海關　稀有活體真面目曝光：身價57萬元

德國慕尼黑機場（Munich International Airport）上個月發現一件罕見的走私物品，安檢人員透過X光機發現行李有異狀，打開竟發現是一隻活生生的稀有白化鱷魚，全身被保鮮膜緊緊包住，只留下鼻孔的小洞勉強呼吸。



據《DAILY STAR》報導，上個月在德國慕尼黑機場，安檢人員於行李X光機螢幕發現了異常的物品，隨即通知海關人員進一步檢查。

有人想偷運稀有白化鱷魚，但最終逃不過眼尖的安檢人員。

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當海關打開該名旅客的行李箱時，赫然發現裡頭竟夾帶著一隻罕見的白化鱷魚，只能蜷縮在狹小的空間，全身還被用保鮮膜包裹著，僅留下鼻孔的小洞呼吸。

據了解這名旅客本來打算將這條1公尺長的白化鱷魚，從德國闖關運抵新加坡，但最終逃不過眼尖的安檢人員，在機場被逮個正著。這條鱷魚後來也被沒收，被送往慕尼黑一處爬行動物保護區妥善照顧。

另根據德國媒體指出，有亞洲客戶為了這條白化鱷魚付出高達7萬5千歐元（約57萬港元）的費用，砸大筆銀子滿足私慾卻傷害了無辜的動物。

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