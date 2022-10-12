老虎出沒驚動10武警準備上演大圍捕　睇見猛獸真身卻秒棄械投降？

英國有民眾在一個社區的森林造景中見到一隻老虎趴在那邊，嚇得趕緊報警處理，警方接獲報案後不敢大意，派出10名武裝警察到場勘查，甚至派出了直升機支援，果然在樹下發現了老虎正趴著休息，但等武警們過去團團包圍看清楚時，全部的人都傻眼了。



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綜合外媒報導，英國肯特郡（Kent）警方接獲民眾報案，說在一個社區的草地上見到有老虎出沒，警方一聽不敢大意，派出10名武裝警察及一台直升機前往當地救援。武裝警察們個個身穿全套護具，一到現場就看到有一隻老虎正趴在草地上，他們小心翼翼的走近想要包圍老虎，卻發現有點不對勁：「為什麼這隻老虎都不動？」

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等到武裝警察們靠近後才發現，這裡果然真有一隻老虎沒錯，但這隻「老虎」根本不是動物，而是一尊栩栩如生的雕像。這尊老虎雕像是當地藝術家辛普森（Juliet Simpson）的作品，擺在這邊已經有超過20年之久，事後辛普森接受媒體訪問時表示，她當時接到電話說有一群警察跟一台直升機往家裡的方向衝來，嚇得她花容失色。

辛普森看到警察們團團包圍「老虎」的時候，這才走出來跟警方解釋這是她得意的藝術品之一。辛普森說，這隻老虎是她20多年前用樹脂做出來的，做完就一直放在樹下沒動，也沒打算售出，就這樣默默的讓這隻雕像老虎當地標，守護整個森林，只是沒想到還真的引發不知情外地人報案，以為真的是有老虎潛伏在這裡。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】