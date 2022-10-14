噴血美女「地鐵露出」一戰成名 突自揭整容前醜照 對比嚇窒網民
撰文：ETtoday
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網路正妹「張嘻嘻」曾穿著只用兩條細布遮住胸部的衣服搭乘地鐵（台北捷運），因而有「板南線雪乳妹」的封號，此後她也經常透過IG分享解放好身材的火辣照片。
不過日前她突在限時動態PO出自己9年前「尚未整容」的照片，大方承認動過刀，並表示自己的信念就是「寧可假的漂亮，也不要真的醜」。
因穿著清涼服裝搭地鐵爆紅 整容前照片曝光（點擊放大瀏覽）：
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張嘻嘻10月5日在IG限時動態上貼出自己9年前舊照，坦承當時尚未整容，有現在的模樣都是靠「後天努力」。
但她寧可要假的漂亮「也不要真的醜」，認為人雖然無法選擇出生時的長相，但對哪裡不滿意可以勇敢付出改變，「你的人生由你自己作主，抱怨不會變美，付出行動才有得到」。
8月曾有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，並附上2張於台北地鐵板南線車廂上拍攝的照片，圖片中的正妹穿著清涼，上半身只用兩條細布條遮住胸部，讓車上乘客大吃冰淇淋，而網友也起底出照片中的女主角就是網紅張嘻嘻，一度引起熱烈討論。
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