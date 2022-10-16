公平咩？抽籤排放假次序　OL質疑女上司偏心男下屬：排尾都揀得好

性別歧視？有港女於網上發文分享於前公司遭遇不公平對待的經歷，指出女上司要求下屬抽籤排先後次序選擇申放假期，她不滿男同事明明抽到最後1位，假期卻選得比排第1位的同事好，質疑女上司有私心，批評「表面好公平，其實好黑暗」。



有港女於網上發文分享於前公司遭遇不公平對待的經歷，指出女上司要求下屬抽籤排先後次序選擇申放假期，她不滿男同事明明抽到最後1位，假期卻選得比排第1位的同事好。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港女投稿至fb專頁「奴工處」表示，以往做過的公司都未試過放年假要抽籤決定，沒料到這間公司的女上司卻設立此規則。她指出，同事們明明享有16.5天年假可慢慢申放，女上司卻偏偏要下屬抽籤排次序選擇自己的假期，還要求半年前要一早計劃好下半年想放的日子。

她質疑，「上司自己啲人明明抽最尾都可以㨂得好過排第一嗰個，根本一早安排好嘅劇本。其實抽乜嘢假期？龍門任佢擺」。她說，女上司向下屬解釋所有行為都是跟足公司指引，「佢都好無奈㗎佢話」，但她認為女上司根本就是偏心男下屬，「入咗宮就等如拎咗選假頭籌，入宮=入場券=男人」。

投稿者認為女上司根本就是偏心男下屬，「入咗宮就等如拎咗選假頭籌，入宮=入場券=男人」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民留言表示，「這就是社會」、「大公司都係咁，係plan（計劃）晒1年嘅假期」、「16.5日！我得7日，唉，樓主又係高薪厚職高尚人士」。

根據香港法例第57章 《僱傭條例》 第41AA條，年假日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定。僱主須至少在假期開始的14天前以書面通知僱員年假的日期，如雙方同意，可以較短時間通知。年假須為一段不間斷的期間，但如僱員要求，僱主可按兩種方式給予年假。年假日數不超過10天，可將不多於3天的假期分開發放，而餘下的年假則應連續發放；年假日數超過10天，最少連續發放7天年假，餘下的年假可分開發放。