拍拖6年暖男變渣男　強迫女友性交宣洩工作壓力　分手2個月突求婚

遇上渣男只能當於愛情路上交學費，及早認清逃離噩夢。有台灣女生近日於討論區發文大爆前男友超渣及令人傻眼的行為，指與前男友從學生時期就交往了6年多，以前男友是名100分暖男，但出社會工作後因長期加班壓力大，性情大變，常常半夜強迫她性交宣洩壓力，甚至令她受傷。她受不了於是在2個月前主動分手，沒料到日前男友竟帶着一群大學朋友出來，下跪向她求婚，當時她的現任男友前來看到情況一面茫然，她於混亂中趕快拉着男友走。怎料前男友求婚失敗後竟因愛成恨，散佈她出軌的謠言，讓她大感無奈。



有台灣女生近日於討論區發文表示，曾交往6年的前男友日前突然向她求婚，她拒絕後，對方竟造謠指她當初出軌。（《未來媽媽》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「第一次拒絕求婚超級尷尬」為題發文表示，男友於學生時期是100分暖男，但出社會工作後因長期加班壓力大，變得很易發怒，有時回家後將髒襪子丟在沙發上，吃完便當盒不收，她好聲好氣地提醒，男友卻情緒爆發。

她列出男友多項不夠貼心的行為，周末時她想出門走走，男友卻嫌累，叫她與朋友一起外出；她生病想請男友陪同看醫生，卻被要求自行召車；1個人住院時，半夜來陪伴她的是同事，「或許大家覺得我很公主病，但女生需要的是依靠跟陪伴的對象」。

真正壓垮他們感情的是男友壓力大時想性交宣洩，「半夜常不顧我感受，直接就做了，好幾次我下體都弄傷還感染」。她常半夜被嚇醒，後來每次強迫性交，她都冷冷看着男友不給回應，「幾次下來，他怪罪我害他變的會慌張，很快就結束，然後怪罪我說沒有女人味，變得很冷感，說我不能履行女友的責任」，甚至要求同意他出去召妓，「這樣對大家都好」。她當晚就同意讓男友召妓，隔天男友出門上班後，她立即收拾行李搬走及斷絕聯絡。

樓主指出，前男友原是名100分暖男，但出社會工作後因長期加班壓力大，性情大變，最終兩人於兩個月前分手。（《三十而已》劇照）

事隔兩個月，有名久未聯絡的學長約她吃飯，這名學長前男友也認識，沒想到前男友忽然出現，「帶着我們大學一群朋友出來，下跪跟我求婚！」，她說不得不稱讚場面很感動，氣氛也很浪漫，真的很用心。就在此時，她的現任男友停好車，手拿着雪糕走過來問她「什麼情況？」，她立即拿起手袋拉着男友趕快逃離現場。

沒料到事後前男友到處亂造謠，指她出軌在先，所以才找藉口分手，她只能向共同朋友解釋分手後才和現任男友交往，嘆道：「我真後悔沒有早點清醒，白白浪費６年在這樣的男人身上」。

網民留言表示，「很佩服你的勇氣跟果斷，如果真的覺得不適合早點分開吧，反正女人的青春很短，找個正確的人讓自己過得幸福很重要，完全支持妳！」、「還好妳跟他分手了，不然等得性病就太晚了」、「要往好處想，至少不是婚後發現」、「遇到這種男生真的很衰，沒想過自己的問題，到失去了才要挽回都太遲了」、「太誇張，情勒求婚，這真的不行，還好你逃離了」、「斷聯兩個月還有辦法厚着臉皮求婚，這是什麼邏輯我看不懂」。