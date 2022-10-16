地表最強禰豆子？韓國爆肌網紅Cosplay《鬼滅之刃》衝擊粉絲視覺
撰文：聯合新聞網
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這樣的禰豆子會不會太勇猛？日前，韓國健身網紅姜恩熙（Kang Eun hee）在Instagram分享系列照片，只見她COS成日本人氣動漫《鬼滅之刃》中的角色禰豆子，小巧的臉蛋配上超級精實的肌肉，不免讓人產生一種強烈的「違和感」。
照片曝光後立刻引發討論，有網友開玩笑稱「炭治郎不要這個妹妹」。
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28歲的姜恩熙是韓國知名健身網紅，她參加過許多健美比賽，時常獲得佳績。姜恩熙也熱衷於經營社交媒體，不時在個人的Instagram上分享生活近況及健身心得，更累計超過13.5萬名粉絲追蹤。
近日，姜恩熙大玩Cosplay，更在Instagram上分享一系列照片，從圖片可見，姜恩熙打扮成禰豆子模樣，甩開原作嬌小可愛的形象，反倒擺出健美姿勢大展身材曲線，精壯的肌肉讓人完全移不開視線。姜恩熙不僅擁有傲人的二頭肌，還有壯實的腿部肌肉，完全跳脫一般大眾對禰豆子的印象，她也在貼文逗趣的以「禰豆子肌肉版本」稱呼自己。
照片上傳後掀起熱議，台灣網友也在PTT上發表看法，「第一次看到亞洲女生這麼壯」、「這種size太不自然了」、「看起來臉好小喔」，也有人開玩笑稱，「炭治郎要改背衣櫃了」、「炭治郎：這個妹妹我不要了」、「無慘不想當鬼了」。
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