恐怖！上海女遊菲律賓遭綁架困狗籠20天　凌虐片傳男友索百萬贖金

出外旅遊要小心，東南亞綁架案頻傳，並專揀華裔人士埋手！一名上海女子到菲律賓旅遊，走到當地紅燈區，前往與友人會合到夜店狂歡，途中卻遭綁匪強行捉上車，帶到一僻靜小屋，女子被關在狗籠20天，其間綁匪將凌虐女事主的影片傳給她的男友，並勒索20萬美元（折約156萬港元）巨額贖金。幸而女事主最終成功逃脫並獲救，可是當地警方掩至綁匪巢穴時已人去樓空，正追緝綁匪。



（網上圖片）

綜合外媒報道，上月17日一名上海女子在菲律賓旅遊，當天午夜她到著名紅燈區、有「中央呂宋娛樂之都」的安赫勒斯市（Angeles City）玩樂，惟途中被兩及名華人及一名菲律賓人強行拉上車擄走，並帶到僻靜的公寓內。綁匪將女事主關在狗籠中，內裏只放置枕頭及放排泄物的水桶。

女事主被關了20天，不斷遭綁匪用尖銳物件及棒球施虐，並從女事主手機找到她的男友，將凌虐影片傳給對方，要求20萬美元贖金。男友隨即向當地警方報案。

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警方調查期間，幸好女事主自行逃脫，跑到附近一間超級市場求救，這時她才發現自己身處距離安赫勒斯市200公里的八打雁市（Batangas City）。警方接報掩至綁匪巢穴，可惜已人去樓空，只剩下狗籠及一些施虐工具。當地警方表示十分重視案件，已積極調查希望逮捕涉案綁匪。而報道指，在這宗綁架案之前10天，已發生了56宗涉及內地人及菲律賓人的綁架事件。