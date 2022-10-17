另類健身片瘋傳！港鐵車廂壯男22秒做12下引體上升　女乘客咁反應

忙得去健身室也沒時間？網上流傳1段另類健身影片，有男乘客於港鐵車廂內「健身」，利用扶手環的鐵通做引體上升，短短22秒做了12下，只見他手瓜起𦟌十分從容，吸引到站在旁邊的女乘客目光。影片引起網民熱議，有人質疑男子是「博出位」，又認為他是想在女生面前展現自己的肌肉力量，「有女喺度先咁咋」、「溝緊女」。



1名穿黑色上衣、揹着背包的男子於港鐵車廂內利用扶手鐵通做引體上升。（fb專頁「屯門友」影片截圖）

facebook專頁「屯門友」今日（17日）上載1段22秒的影片，1名穿黑色上衣、揹着背包的男子於港鐵車廂內利用扶手鐵通做引體上升，22秒內做了12下，站在身旁的女乘客原專注看手機，其間也被男子的「操肌」舉動吸引，隨後正面轉向男子站着，疑用手機拍攝眼前情境。當列車響起廣播，預告即將到達中環站時，有數名乘客從其他車廂走過來，到男子身旁時也特意避開怕碰到。不過車廂內沒有人制止男子的行為，專頁管理員於帖文無奈地寫道，「香港人真係做咩都要爭分奪秒，連搭地鐵嘅時間都唔會放過」。

不少網民留言評論，有人認為該男子是「特登畀啲女睇下佢幾勁」、「引到條女影佢喎，佢贏」、「時間管理大師呀」。有網民則批評，「善用時間係好，但唔好阻到人，個個行都要避你就變咗乞人憎㗎啦」、「不知所謂，阻人㗎！」、「如果欄杆爛咗要賠」、「阿叔唔好扮嘢啦」。