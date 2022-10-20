男友將前度生日當密碼　港女送iPhone 14改自己生日　結果超崩潰

分手後仍用前度生日當密碼是否未忘情？有港女於討論區發文大呻，男友手機、電郵及家門密碼等都是用前度生日日期，她要求更改男友卻「嫌麻煩」，令她懷疑男友是否未放下前度。她趁政府派發消費券，買了部新手機送給男友當生日禮物，並將解鎖密碼設成自己生日，沒料過了幾天，她想用該部新手機時，打自己生日日期解鎖卻被指輸入錯誤，她崩潰大呼「佢又改番佢ex嘅生日做密碼！」。



有港女於討論區發文大呻，男友手機、電郵及家門密碼等都是用前度生日，她要求更改男友卻「嫌麻煩」，令她懷疑男友是否未放下前度。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

該名港女於香港討論區以「男朋友啲密碼仲用緊前度嘅生日」為題發文表示，雖然知道男友所有密碼，但真的很不喜歡男友用前度生日當密碼，「日日打密碼咪會諗起佢囉，搞到一直都好懷疑其實男朋友係唔係仲未放低個ex」。

她說，趁政府派發消費券，剛好又快到男友生日，所以買了部iPhone 14當生日禮物，「仲好好咁幫佢過資料，當然最重要係改個密碼做我生日啦」。男友收到禮物很開心，沒料到過了幾天，她想用該部新手機時，「入我生日，竟然話密碼錯！佢又改番佢ex嘅生日做密碼！咁算係點！真係好嬲！」。

她日前送了部iPhone 14給男友，並將解鎖密碼設成自己生日，沒料到「佢又改番佢ex嘅生日做密碼！」。（《奶酪陷阱》劇照）

有網民認為樓主男友對前度仍有留戀，指出「麻煩係假的，有留戀吧」、「仲唔係掛住個ex，當你係水泡」、「ex係你話啫，可能人哋係正印，你只係次貨呢」、「即係你嘅地位都唔及個ex啦，幾麻煩都好，都係一次性，坐定定喺度，10分鐘內幾多密碼都改完啦」。

也有網民安慰樓主，男友只是用慣了該組密碼，「有啲人真係一個密碼走天涯，包唔會記錯同唔記得」、「可能你諗多咗，佢真係用慣咗唔想轉而已。我到而家都係用初戀女友嘅紀念日做密碼，但已經分咗手12年了，我絕對唔係留戀，只係用咗十幾年，習慣咗唔想轉」。有人建議，「應該改你男友生日做密碼，佢應該會ok」、「你又將你自己啲密碼變晒前男友日期囉」。