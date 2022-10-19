真大地魚！中環羅富記粥麵店馬路邊曬魚乾　網民斥污糟　店方咁講

大地魚咁曬法？有網民近日於網上發文表示，發現有人於中環行人路曬魚乾，逾150條魚乾分成3排一字排開，場面震撼。有網民認出地上的是大地魚乾，為雲吞麵湯底靈魂所在，再認出位置是中環羅富記粥麵專家店門前。不少網民認為是店家晾曬魚乾，批評欠缺衛生意識，直言「燈柱下面應該有無數狗屙過尿，食落應該有另一種層次」。

《香港01》致電中環德輔道中的羅富記分店，該店店員承認曾於路邊晾曬魚乾，但解釋稱是新入職師傅堅持己見做出此行為，其他同事勸阻不到，相關照片於網上曝光後，店方已丟棄當日晾曬在行人路邊的整箱魚乾，多度強調「揼晒㗎啦！」。



有港女於網上發文表示，發現有人於行人路曬魚乾，逾150條魚乾分成3排一字排開。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主於fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文貼出照片，可見到3排逾150條大地魚乾放在貼近馬路的行人路邊，並沒有用報紙或布之類的東西鋪在底，部分圍繞燈柱排列，令人擔心魚乾邊晾曬，邊吸收車輛廢氣及狗隻小便。

有網民揶揄道，「真大地魚」、「大地在我腳下」、「吸收天地靈氣大地精華」。不少網民批評在路邊曬魚乾十分不衛生，「啲人冇公德心， 路過吐啖口水落去， 曬乾咗真係唔知㗎」、「阿叔行過吐啖痰，呢啲咪係湯嘅靈魂囉」、「報紙都唔鋪張」、「引擎懸浮粒子重金屬先係精華所在」。

《香港01》就事件致電羅富記查詢，店員稱有留意到照片在網上流傳，承認曾於路邊曬魚乾，實際上是新入職師傅堅持己見放在地上曬，店方已將整箱在行人路晾曬的大地魚丟棄，「揼晒㗎啦」。